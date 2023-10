Startschuss für die Sanierung der Grundschule St. Anna fällt

Die Grundschule St. Anna erhält eine Generalsanierung. Durch die Arbeiten bei laufendem Betrieb muss ein Teil der Schüler in Container ausweichen. Das führte zu Diskussionen.

Lange haben sich Lehrer, Schüler und Eltern an der Grundschule St. Anna gedulden müssen. Bereits 2017 wurde der Grundsatzbeschluss für eine umfassende Sanierung der Schule im Stadtrat gefasst. Am Freitag ist nun der Startschuss für die Bauarbeiten gefallen, die voraussichtlich drei Jahre dauern und rund 6,4 Millionen Euro kosten werden. Dass damit noch nicht alle Wünsche erfüllt sind und es im Vorfeld auch zu Diskussionen über den Schulalltag in den Containern am Peutinger-Gymnasium gab, in den ein Teil der Grundschüler ausweichen muss, kam während der Feierstunde zur Sprache.

Schulleiterin Andrea Micklitz ist zweifelsohne froh, dass die Sanierung nun startet. Schließlich sei Bildung das Fundament unserer Gesellschaft und gute Bildung fuße auch auf einer guten Lernumgebung. Dass das in dem "wunderbaren alten Schulschloss", das über einen "morbiden Charme" und eine "antike Turnhalle" verfügt, alles andere als einfach ist, betonte sie in ihrer Ansprache. Das sei eine große Herausforderung in den vergangenen Jahren gewesen und werde in den kommenden Jahre auch noch sein. Denn die Grundschule, die sich zwischen der Schaezler- und Volkhartstraße befindet, wird während des laufenden Betriebs saniert.

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) bedankte sich bei den anwesenden Vertretern der Grundschule für ihre "Ausdauer". Die Planungen für solch eine große Sanierungsmaßnahme würden eine "lange Vorlaufzeit" benötigen. In den kommenden drei Jahren sollen folgende Arbeiten vorgenommen werden: Die Ertüchtigung der nicht mehr standsicheren Treppenanlagen, die aktuell notunterstützt sind. Die Umsetzung des Brandschutzkonzepts. Die Erneuerung von Elektroanlagen, sowie Wasser- und Abwasserleitungen, Heizleitungen und Heizkörper, Fenster, Dachdeckung und Fassade. Barrierefreiheit soll durch den Einbau eines barrierefreien WCs und der Installation eines Treppenliftes erfolgen. Daneben sollen unter anderem Akustik und Fluchtwege verbessert, Schadstoffe entfernt werden.

Lehrer und Schüler würden sich zusätzlich eine Sanierung der Turnhalle wünschen

Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 6,4 Millionen Euro übernimmt drei Millionen Euro die Regierung von Schwaben, informierte OB Weber. Schulen hätten oberste Priorität, allein im Doppelhaushalt 2023/2024 würden samt Nachtragszahlungen rund 100 Millionen zusammenkommen, die in die Augsburger Schulen gesteckt würden. Dennoch könnten nicht sofort alle Wünsche erfüllt werden. So ist Sanierung der Turnhalle der Grundschule St. Anna nicht in den kommenden beiden Bauabschnitten beinhaltet. Die Sanierung des Turnhallengebäudes mit Ausbau Ganztag und Mensa soll als mögliche weitere Sanierungsstufe geplant werden, sofern es finanzielle Möglichkeiten dafür gibt.

Rund 200 Mädchen und Jungen zählt die Schule derzeit. Rund die Hälfte der Schüler - die dritten und vierten Klassen - werden während der Sanierung in Containern unterrichtet, die sich auf dem Gelände des Peutinger-Gymnasiums befinden. Darüber habe es in den vergangenen Wochen, die eine oder andere Diskussion gegeben, etwa weil die Container nicht über eigene Toiletten verfügten und die Grundschüler dafür das Gymnasium aufsuchen mussten. Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) sagt, dass die Schüler nun gesammelt samt Lehrkraft die Toiletten aufsuchen würden. Die Wasserversorgung der Unterrichtsräume sei anfangs auch ein Thema gewesen. Mittlerweile habe man eine Lösung gefunden - es wurde inzwischen auch ein Drucker und Kopierer zur Verfügung gestellt.

