Stau auf der B17 nach Unfällen am Montagmorgen

Auf der B17 in Augsburg sind am Montagmorgen gleich mehrere Unfälle passiert. Wegen eines Zusammenstoßes mindestens zweier Autos standen Verkehrsteilnehmer zwischen den Anschlussstellen Stadtbergen-Leitershofen und Zentrum/Kriegshaber-Süd im Stau. Die Meldung sei gegen 7.45 Uhr eingegangen, so die Polizei auf Nachfrage. Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand.

Wenig später krachte es in die entgegengesetzte Richtung. Auf der B17 Höhe Oberhausen - in Fahrtrichtung Süden - gab es einen Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Gegen 9 Uhr war der rechte Fahrstreifen noch nicht wieder frei. Der Verkehr staute sich. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt. (AZ)