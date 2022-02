Augsburg

vor 20 Min.

Steinwurf nach Corona-Demo: Welche Folgen hat der Angriff auf die Sanitäterin?

Bisher sind die Corona-Proteste in Augsburg laut Polizei weitgehend friedlich abgelaufen. Nach der Demo am Samstag gab es aber einen Zwischenfall.

Plus Der Angriff auf eine Sanitäterin entfacht die Debatte über die Corona-Demos neu. Nun gibt es auch Bedenken wegen des Testzentrums am Plärrer.

Der Stein hat sie nicht schwer verletzten können, es war eine kleine Platzwunde an der Stirn. Verletzt fühlt sich die 20-jährige Frau aber auch noch auf eine andere Weise. Die Sanitäterin, die nach der Corona-Demo am Samstag beschimpft und attackiert wurde, sagt: „Es macht einen schon betroffen, wenn man nur wegen seiner Rot-Kreuz-Jacke angegriffen wird.“ Sie wisse, dass die Tat nicht gegen sie als Person gerichtet gewesen sei. Es werde aber wohl dauern, bis sie sich wieder unbefangen draußen bewegen könne, vor allem in der Dunkelheit.

