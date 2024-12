Stille Nacht, süffige Nacht? Ein Streifzug durch Augsburgs Kneipen an Heiligabend

Hier muss ein Irrtum vorliegen. Da stimmt doch etwas nicht. Es ist Heiligabend – 22 Uhr. Familien feiern Weihnachten, Liebe wird zelebriert und vorgetäuscht, der Weihnachtsbaum allenthalben bewundert. Dieser selige Abend ist einer, den man am Familientisch verbringt. Möchte man meinen. Und dann geht man in Augsburgs Kneipen. In alkoholgeschwängertem Ambiente sammeln sich Freunde, die sich lange nicht gesehen haben, ein Russland-Korrespondent auf Mutter-Besuch und Künstlerinnen, die ihrer alljährlichen Tradition frönen. Sie alle eint der Wunsch, Weihnachten unter Menschen zu sein. Und jeder von ihnen hat etwas zu erzählen. Ein Streifzug.

