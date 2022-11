Stimmungsvoller Christkindlesmarkt in Augsburg erlebt einen großen Ansturm

Nach der coronabedingten Pause freuen sich die Menschen über die Veranstaltung. Besonders am Abend herrscht eine angenehme Atmosphäre.

Nach einer zweijährigen Pause wegen der Corona-Pandemie startet der Augsburger Christkindlesmarkt in diesem Jahr wieder durch. Seit einer Woche läuft der Betrieb. Die Menschen kommen in großer Zahl.

Der Augsburger Christkindlesmarkt hat von seiner Beliebtheit nichts verloren. In den ersten Tagen war jede Menge los. Besonders am Abend herrscht stets eine stimmungsvolle Atmosphäre. Am ersten Adventssonntag drängten sich die Besucherinnen und Besucher in den Abendstunden. Das Engelesspiel, das stets um 18 Uhr beginnt, erfreut sich dabei nach wie vor großer Beliebtheit. Der Christkindlesmarkt dauert bis Heiligabend. 125 Händlerinnen und Händler sind in diesem Jahr zugelassen.

