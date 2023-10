Augsburg

Stolperfalle Innenstadt? So barrierefrei ist Augsburg

Plus Blinde und Sehbehinderte stoßen im Alltag schnell an Grenzen. Ein Problem sind Tram- und Bushaltestellen. Peter Bleymaier sagt, wo Schwachstellen sind und was gut läuft.

Von Agnes Fröhlich

Der Augsburger Rathausplatz ist ein Ort, den viele Menschen besuchen - Touristen und Einheimische. Peter Bleymaier aber traut sich kaum, hierherzukommen. Der 65-Jährige ist blind und hat deshalb seine Probleme mit dem Ort mitten in der Stadt. "An der Straße gibt es keine Bordsteinabsenkung. Ich kann also mit dem Langstock nicht ertasten, wann ich auf die Fahrbahn laufe", sagt er. Das sei gefährlich, da dort im Minutentakt die Straßenbahnen und Busse fahren. Die Haltestellen am Rathausplatz seien zwar mit so genannten Text-to-speech-Sprachansagen ausgestattet. Diese verkünden per Knopfdruck die aktuelle Uhrzeit und die Abfahrtszeiten der nächsten Busse und Straßenbahnen. Allerdings: "Es gibt kein Leitstreifensystem, das uns zum Mast mit der Sprachansage führt", sagt Bleymaier. Um sich zu orientieren, sind Blinde und Sehbehinderte auf die Hilfe der Gesellschaft und ein barrierefreies Umfeld angewiesen. Wie ist die Lage für sie in Augsburg?

Leitstreifen sollen Blinden in Augsburg den Weg weisen

"Leitstreifen sind die Autobahnen der Blinden und Sehbehinderten", erklärt Bleymaier, der beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund engagiert ist. Deshalb sollten die eingefrästen Bodenrillen, die sich mit einem Langstock ertasten lassen, frei begehbar sein und niemand sollte darauf stehen bleiben. In einem Abstand von 60 Zentimetern rechts und links des Leitstreifens muss außerdem der Boden frei von Hindernissen sein. Soweit zur Theorie.

