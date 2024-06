Augsburg

Streichung von Auto-Stellplätzen in Augsburg stößt auf harsche Kritik

Plus Um Flächen fürs Leihradsystem zu schaffen, will die Stadt 21 Parkplätze streichen. Die Opposition stellt das Abkommen mit Initiatoren des Rad-Bürgerbegehrens infrage.

Von Stefan Krog

Die Augsburger Stadtverwaltung will in der Innenstadt mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, darunter das geplante neue städtische Leihradsystem, schaffen und dafür 21 Autostellplätze streichen. Die neuen Rad-Abstellplätze sollen an die bestehenden 29 E-Scooter-Parkplätze angegliedert werden, die vor einem Jahr zur Vermeidung der Wildparkerei eingerichtet wurden. Auch wenn die Zahl von 21 Autostellplätzen angesichts mehrerer Tausend Parkplätze im Innenstadtbereich überschaubar scheint, ist der Vorstoß politisch umstritten – für Geschäfte an Standorten wie die Frauentorstraße sei jeder Stellplatz überlebenswichtig, so SPD-Fraktionschef Florian Freund. Die Bürgerliche Mitte stellt inzwischen gar den Vertrag mit dem Fahrrad-Bürgerbegehren infrage.

Die Stadt will ein neues Leihradsystem einführen, nachdem das im Frühjahr abgebaute System, das ein Parallelangebot zu Nahverkehrslinien, aber keine Ergänzung auf der "letzten Meile" bot, unterdurchschnittliche Nutzungszahlen gebracht hatte. Die Zahl der Leihräder steigt von 400 auf 800 (560 mechanische Leihräder nach den Sommerferien, weitere 240 E-Räder im Frühjahr 2025), die Zahl der Standorte von 90 auf über 600. Das soll eine flächendeckende Verfügbarkeit sicherstellen. "Ich habe künftig sehr viel mehr Möglichkeiten, das Fahrrad in der Nähe meines Ziels auch wieder abzustellen. Gerade in den Stadtteilen oder Gewerbegebieten war das bisher mit 90 Stationen kaum möglich", so Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg.

