Streik im öffentlichen Dienst: "Wir sind unverzichtbar, jetzt seid ihr dran"

Mehrere Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer ziehen am Dienstag durch Augsburgs Innenstadt. Die Gewerkschaft Verdi erhöht den Druck auf die Arbeitgeber.

"Zusammen geht mehr" steht auf den gelben Warnwesten, die viele Menschen an diesem Tag tragen. Die Gewerkschaft Verdi hat am Dienstag zu neuen Warnstreiks in Augsburg aufgerufen. Mehrere Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen an der Veranstaltung teil. Sie ziehen in einem Demonstrationszug vom Kongress am Park auf den Rathausplatz. Während der Demonstration kommt es in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen. Davon waren auch die Straßenbahnen betroffen.

Viele junge Menschen sind beim Streik von Verdi in Augsburg aktiv

Am Dienstag hatten Mitarbeiter der Stadt Augsburg, der Versorgungssparte der Stadtwerke und des Hauptzollamtes Augsburg die Arbeit niedergelegt. Es sind auffallend viele junge Menschen, die beim Demonstrationszug mitlaufen. "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Kohle klaut", rufen zwei Frauen durchs Megafon. Ihre Botschaft verkünden die Mitglieder von Verdi zudem auf Transparenten. "Wir sind unverzichtbar, jetzt seid ihr dran", ist unter anderem zu lesen. Gemeint sind damit die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst. In den Tarifverhandlungen kam man sich bislang nicht näher.

Am Rathausplatz fand eine Kundgebung statt. Foto: Silvio Wyszengrad

Die Warnstreiks in Augsburg werden am Mittwoch fortgesetzt. Die Streikbereitschaft sei hoch, heißt es bei den Beschäftigten. Man müsse jetzt auf die Straße gehen, um die Forderungen durchzusetzen. Auf einem Plakat, das ebenfalls bei der Kundgebung gezeigt wird, heißt es: "Tarifverhandlungen ohne das Recht auf Streik wäre kollektives Betteln."

