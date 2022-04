Streik in Augsburg: Erzieherinnen gehen am Mittwoch erneut auf die Straße

Beschäftigte aus Sozial- und Erziehungsberufen fordern bessere Arbeitsbedingungen, fairen Lohn und Anerkennung. Am Mittwoch zieht ein Demozug durch die Innenstadt.

Mittwoch vor einer Woche demonstrierten rund 200 Erzieherinnen und Mitarbeiter aus sozialen Berufen lautstark auf dem Rathausplatz. In den laufenden Tarifverhandlungen geht es unter anderem um eine bessere Bezahlung. Diesen Mittwoch und Donnerstag wird erneut gestreikt - am Mittwoch mit weiteren Aktionen in der Innenstadt.

Bei den Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) im Sozial- und Erziehungsdienst konnte noch keine Einigung erzielt werden. Deshalb geht der Streik in Augsburg in eine neue Runde. Unter dem Motto "Spuren hinterlassen" sind am Mittwoch erneut Aktionen geplant. In einem Demozug werden verschiedene Ort angesteuert. Für jede unbesetzte Stelle sollen etwa Grablichter vor dem Dom aufgestellt werden. Am Manzù-Brunnen werden Seifenblasen zum Platzen gebracht als Symbol für das Zerplatzen der eigenen Vorstellungen über die gewählten Berufe.

Erzieherinnen, Eltern und Kinder demonstrieren zusammen auf dem Rathausplatz

Auf dem Rathausplatz erhalten die Demonstrierenden Unterstützung von Mitgliedern des Gesamtelternbeirates der städtischen Kindertageseinrichtungen und von Kindern. Mit dem Slogan "Unser Streik geht nicht gegen euch" wollen die Demonstranten den Schulterschluss unterstreichen. Erzieherinnen und Erzieher gehen auf die Straße, um zu verdeutlichen, dass Arbeitsbedingungen nicht angepasst und die Ausbildung nicht neu gestaltet wurde. Die Personalnot sei groß, Eingruppierungen müssten genauso angepasst werden wie Stufenlaufzeiten.

Unter den Demonstranten werden auch wieder Sozialarbeiterinnen, Erziehungswissenschaftler, Diplom-Pädagoginnen oder Soziologen sein. Die Aufgabenbereiche in der sozialen Arbeit verdichteten sich immer mehr, teilt Verdi mit. Es brauche dringend Entlastung. Verdi-Vertrauensmann Frank Dietenhöfer berichtet von fachlich besonders anspruchsvoll, psychisch belastenden Arbeitsbedingungen in diesem Bereich. Eine hohe Fluktuation im Kinderschutz des Jugendamts sei etwa die Folge. "Die Corona-Pandemie hat die Belastungssituation im Kinder- und Jugendbereich nochmals verstärkt", sagt er. Nachdem nun Corona-Beschränkungen in allen Bereichen weggefallen sind, treten mehr und mehr Problemlagen bei jungen Augsburgerinnen und Augsburgern auf.

Beschäftigte in sozialen Berufen wünschen sich regelmäßige Fortbildungen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den sozialen Berufen demonstrieren unter anderem für einen regelmäßigen Anspruch auf Fortbildung, Zeit und Geld für Ausbildung von Nachwuchskräften und finanzielle Anerkennung. Stufenlaufzeiten sollten angepasst sowie eine Gleichstellung des Gehaltsgefüges anderer Studienniveaus über die Verbesserung in den Eingruppierungen erzielt werden. "Die soziale Arbeit muss gesellschaftlich anerkannt und entsprechend honoriert werden. Das muss es der Zivilgesellschaft wert sein", so Dietenhöfer.

