Streit um geplanten israelkritischen Vortrag in Augsburg eskaliert

Die Israelitische Kultusgemeinde will einen umstrittenen Vortrag in städtischen Räumen verhindern und appelliert an OB Eva Weber.

Plus Die Jüdische Gemeinde fordert eine Absage für Referent Jakob Reimann in Augsburg, auch aus Sicherheitsgründen. Doch die Friedensinitiative pocht auf ihren Vertrag.

Von Eva Maria Knab

Soll ein Israelkritiker in Augsburg öffentlich auftreten dürfen, während das Land vom Terror der radikalislamischen Hamas heimgesucht wird? Um diese Frage geht es im Kern bei einem Streit, der seit dem Augsburger Friedensfest schwelt und aktuell eskaliert: Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) fordert von Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU), einen Vortrag von Jakob Reimann in städtischen Räumen zu unterbinden. Die Augsburger Friedensinitiative will als Veranstalterin ein "Auftrittsverbot" nicht hinnehmen und pocht auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit in Deutschland.

Schon in Verbindung mit dem Augsburger Friedensfestprogramm im Sommer waren die Wogen hochgeschlagen. Am 25. Juli sollte Reimann unter dem Titel "Rechtsruck in Israel – Gibt es noch Chancen für den Friedensprozess" einen Vortrag halten. Reimann ist Journalist und war von der Augsburger Friedensinitiative (AFI) zusammen mit Partnerorganisationen eingeladen worden. Der Augsburger Internetblog DAZ hatte Reimann jedoch eine Nähe zur Israel-Boykott-Bewegung BDS unterstellt. Ein Vorwurf, den Reimann zurückwies und den man auch bei der AFI für unzutreffend hält. Dennoch wurde der Auftritt vorerst abgesagt. "Der Widerstand war damals so groß, und wir wollten Schaden vom Kulturbüro abwenden", sagt Klaus Stampfer von der AFI Augsburg. Schon im Sommer habe man jedoch angekündigt, diesen Vortrag zu einem anderen Zeitpunkt in eigener Regie nachzuholen. Die Stadt erklärte damals, bei der Aufnahme des Reimann-Vortrags ins Friedensfest-Rahmenprogramm einen Fehler gemacht zu haben.

