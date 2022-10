Augsburg

Streit unter Augsburger Klimacamp-Aktivisten: "Das ist eine Orgie"

Plus Seit mehr als zwei Jahren halten die Klimaschützer mit ihrem Protest neben dem Augsburger Rathaus schon durch. Vor Kurzem aber flogen intern die Fetzen.

Von Jörg Heinzle

Es ist ruhig am Dienstagmittag im Augsburger Klimacamp. Ein junger Mann zupft an einer Gitarre, er versucht sich am Klassiker "Stairway to heaven". Ab und zu trinkt er einen Schluck aus einer Dose mit Energy-Drink. Vor wenigen Tagen war die Stimmung deutlich weniger friedlich. Am vergangenen Mittwoch sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Camps untereinander in Streit geraten. Jugendliche hatten kleine Feuerwerkskörper gezündet, ein anderer Camp-Aktivist rief deshalb die Polizei.

