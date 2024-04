Strom statt Biogas: In 15 Jahren sollen alle Stadtwerke-Busse elektrisch fahren

Die Stadtwerke rechnen mit mindestens 150 Millionen Euro Kosten für die Umrüstung von Biogas auf Strom. Bei den Verkehrsbetrieben hält man sie aber für unausweichlich.

Die Stadtwerke wollen ihre Busflotte bis zum Jahr 2039 von Biogas komplett auf Elektroantrieb umgestellt haben. Die ersten Elektrobusse sollen ab dem Jahr 2028 im Linienverkehr durch Augsburg rollen, in den Folgejahren sollen nach und nach alte Gasbusse gegen Elektrofahrzeuge ausgetauscht werden. Diesen Schritt hatten die Stadtwerke bereits vor einigen Monaten angekündigt (wir berichteten), am Freitag gaben die Verkehrsbetriebe weitere Details bekannt. Demnach wird die Umrüstung der 90 Fahrzeuge mit Millionen-Mehrkosten gegenüber einer Fortführung des Gasbetriebs verbunden sein. Geprüft werden muss unter anderem, ob der aktuelle Standort des Busbetriebshofs an der Lechhauser Straße überhaupt noch geeignet ist.

Dass die Stadtwerke überhaupt umrüsten, begründen sie mit steigenden gesetzlichen Vorgaben. Die mit Gas aus der Vergärung von Landwirtschafts-Abfällen betriebenen Biogasbusse seien zwar umweltfreundlich und klimaneutral, die ab 2027 geltende Abgasnorm Euro 7 sowie weitere absehbare Vorschriften machten einen Weiterbetrieb von Gasbussen aber schwierig, so Klaus Röder, Bereichsleiter für den Fuhrpark. Bei der letzten Ausschreibung für Gasbusse habe Daimler etwa gar nicht mehr mitgeboten, weil sich das Unternehmen aus dem Segment zurückzieht. Wasserstoff halten die Stadtwerke für wenig geeignet. "Auf der Langstrecke kann er gut sein, im Stadtverkehr sehen wir keinen Sinn", so Röder. Klimaneutral erzeugter Wasserstoff werde zudem teuer sein.

Linienbussse in Augsburg: Aktuell würde die Reichweite für einige Linien nicht ausreichen

Im Jahr 2028 sollen vier Elektrobusse angeschafft werden. "Damit wollen wir erst einmal Erfahrungen sammeln", so Röder. Sollte es anfangs noch ruckeln, gefährde man nicht den Fahrplan. In den Folgejahren sollen teils bis zu zehn neue Fahrzeuge kommen, sodass bis 2039 nur noch Elektrobusse unterwegs sein werden. Man habe nun eine Machbarkeitsstudie beauftragt, um zu ermitteln, wie viele Busse man letztlich benötigt (Elektrobusse haben wegen des im Unterboden verbauten Motors mehr Sitzplätze, aber wegen ihres höheren Gewichts insgesamt weniger Kapazität) und wie es um die Lade- und Batteriekapazitäten bestellt ist.

Die Reichweite der Busse wird von den Herstellern mit 250 bis 300 Kilometern angegeben, die längste Tagesleistung haben aktuell die auf der Buslinie 32 eingesetzten Fahrzeuge mit 320 Kilometern. Im Winter bei kalten Temperaturen wäre die Strecke von einem Bus aktuell mit Sicherheit nicht zu schaffen. Im Bereich der Reichweite tue sich aber aktuell einiges bei den Herstellern, so Röder. Allerdings verhehlen die Stadtwerke auch nicht, dass es sein kann, dass die Batterien - abhängig von den Ladezyklen - bereits nach sechs Jahren einmal getauscht werden müssen.

Stadtwerke Augsburg: Ein E-Bus kostet um die 800.000 Euro

In eineinhalb Jahren wollen die Stadtwerke die ersten Busse ausschreiben. Die Kosten liegen mit einem Stückpreis von 800.000 Euro knapp beim Doppelten des Preises für einen Gasbus. Entscheidend werde das Thema Förderung sein, so Röder. Gleiches gelte für die Infrastruktur. Womöglich werde der Platz in der Lechhauser Straße nicht reichen, zudem müsse man im Bestand bei laufendem Betrieb Ladeeinrichtungen einbauen. Aktuell untersuche man deshalb auch Alternativstandorte, die aber in Innenstadtnähe liegen müssen, um nicht unnötige Leerfahrten beim Ein- und Ausrücken zu verursachen.

Für die Fahrgäste, so Röder, werde sich eigentlich nichts ändern, außer dass die E-Busse etwas geschmeidiger und leiser beschleunigen. Für das Jahr 2025 kündigen die Stadtwerke einen letzten Kauf von Erdgasbussen an, weil alte Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden müssen.