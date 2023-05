Tag 3 auf dem Modular: Funkenregen, Indiehymnen und Italo-Schlager

Roy Bianco & die Abbrunzati Boys kehren auf die große Bühne beim Modular-Festival zurück. Und auch sonst gibt es viele Höhepunkte am letzten Festivaltag.

Die mit den großen Augenringen kurieren zu Hause noch ihren Kater aus, die mit den kleineren Augenringen, die es früh vor die Kesselbühne geschafft haben, werden mit entspannten Songs aus perlendem E-Piano, lässigen Drums und Anna Leylas voluminöser, angenehm tiefer Stimme belohnt. Musik wie ein großer Café au Lait, in den ein ofenwarmes Croissant getaucht wird.

***

Kuhfelljacke, Cheese-Pop-Sample-Wahnsinn, Hasselhoff-Pappaufsteller, schiefster Falsettgesang und ein Comickrokodil mit einem Gesichtsausdruck, als wäre es gezwungen worden, Donald Trump beim Duschen zuzusehen. Die Passauer Junge Europäer*innen machen Musik, die sich anfühlt, als würde einem mit einem rostigen Teelöffel das Gehirn umgerührt. Das ist sehr schlecht und gleichzeitig irgendwie toll. Skandalös, dass Brüssel ihren Vorschlag namens „Beethoven ist tot“ für die neue Europahymne abgelehnt haben.

***

Verantwortungslosigkeit ist das letzte, was man dem außerirdisch guten Modularteam vorwerfen kann. Barrierefreiheit, kostenlose Hygieneartikel, ein Top-Awareness-Team, massentierhaltungsfreies Catering – die Liste ist lang. Doch mit der Entscheidung, Das Kitsch als Erste auf die Parkbühne zu schicken, nehmen sie die Gefährdung der nachfolgenden Bands in Kauf. Die Energie des grundsymphatischen Hochdrucktrios erschüttert die Bühnenkonstruktion in ihren Grundfesten. Auf Simon Kerlers Bassdrum steht „BOOM“, das sagt eigentlich schon alles. Dreistimmiger Gesang, große Melodien, eine brettharte Rhythmussektion und nur Hits. Nach 30 Minuten Vollgas rütteln wir kurz an den Rigs, nur zur Sicherheit. Soweit alles stabil, es scheint, die Bühne hat es doch ganz gut durchgestanden.

***

Es ist schlimm mit anzusehen, wie Kinder im Privatfernsehen vor den Augen der TV-Nation verheizt werden. Doch Mimi und Josy, einst Stars durch „The Voice – Kids“ lassen ihre Vergangenheit mit ihrer Band Havet weit hinter sich. Was nicht heißt, dass es vorbei ist mit dem Dasein als Stars, aber mit Havet wäre der weg dahin organisch und ohne Sat 1-Kameras. Ihre Stimmen sind erwachsen geworden, sie sind groß, charakteristisch und manchmal mit ein wenig Schmutz versehen, ihre Songs sind spannende, tanzbare und soulige Indie-Kleinode mit teilweise amtlicher Rock-Infusion – nicht zuletzt dank ihrer frisch zusammengestellten Band, die in bester Gold-Donkey-Tradition vor Musikalität nur so strotzt. Wenn es eine Steigerungsform von „amtlicher Auftritt“ gibt, hier wäre sie angebracht.

***

Levin Liam fehlt ein wenig der Druck. Das liegt einmal an seinen ruhigen, teilweise sehr gefälligen R'n'B-Songs, aber auch vor allem daran, dass seltsam wenig Lautstärke aus den Boxentürmen kommt. Entfernt man sich ein paar Schritte von der Bühne am Kessel, werden seine Vocals und jegliche Musik abseits des Basses vom Geballer auf der Club Stage und den lautstarken Bestellungen am Bierstand übertönt. Bis zum ersten Wellenbrecher ist es gut gefüllt, der Rest zieht eher uninteressiert an der Bühne vorbei Richtung Techno oder Baklava.

***

Bei Kaffkiez ist es dann wieder laut. Und voll. Ein kurzer Blick auf die „Ideale Festivalband“-Einkaufsliste: eine Kiste feiner Indierock, eine Tüte Tanzbarkeit, ein Liter Mitsingpotential, zwei Pfund Mitklatschpotential und 500 Gramm große Melodien, geschnitten. Liegt alles so bei Kaffkiez im Einkaufswagen, und an der Kasse warten Tausende Fans und schreien: „Ihr braucht nicht zu bezahlen, aber bitte spielt noch eine Zugabe!“ Alles richtig gemacht von den Rosenheimern.

***

YFG Pave wurde im Zuge des T-low-Dramas von Freitag auf den Sonntag gelegt. Da wäre er vielleicht besser aufgehoben gewesen, hat er doch alle Trademarks der neuen Rap-Welle dabei: halb gesungene Raps, dröhnenden Bässe, zwei Standardbeats (einmal schleppend, einmal gerade nach vorne). Dazu drei Kumpels auf der Bühne, verantwortlich für Mitfilmen und „Yeah, yeah“-Sagen ins mit Dauerautotune belegten Mikro. Vorne tanzte eine Traube von Fans, aber sonst war es ungewohnt luftig vor der Bühne im Park. War immerhin schon halb sieben.

***

Das Duo Blumengarten heißt so, weil sie „es schön finden, wenn aus Dreck Schönheit entsteht“. Und die beiden mussten sich mit dem ein oder anderen Paket Schmutz auseinandersetzen. Dafür gibt es jetzt ihre schönen Songs, die sie auf ihrem ersten Open-Air-Konzert überhaupt spielen. Es fließt viel Liebe zwischen Bühne und Publikum hin und her, Sänger Rayan ist sichtlich gerührt und ehrlich glücklich. Seine Stimme ist voller Soul, die Beats sind warm und die Gitarre umschmeichelt die Zeilen über das Leben und was es so mit einem anstellen kann. Der Song „Paris Syndrom“ wird von einem mindestens 300-köpfigen Publikumschor getragen, aus dem Festivalstaub wachsen farbenfrohe Blüten und es ist alles gut, irgendwie.

***

In Sachen Indiehymnen macht der Band Von wegen Lisbeth niemand was vor. Foto: Annette Zoepf

Auf der stilvoll in Orange gehaltenen Bühne stehen fünf Typen. Von wegen Lisbeth! Von denen heißt doch keiner Lisbeth! Aber Namen sind bekanntlich Schall und Rauch, und ob Von Wegen Lisbeth, Doch Nicht Horst oder Tatsächlich Jennifer, in Sachen Indiehymnen macht den Berlinern keiner was vor. Die Staubwolke über den Köpfen will sich nicht legen, Körper verschmelzen zu einer sich in alle Richtungen bewegenden homogenen Masse, Crowdsurfer werden herumgereicht und selbst in der geschätzt fünf Kilometer langen Toilettenwarteschlange wird lauthals mitgesungen. Danke, Lisbeth, kriegen wir deine Telefonnummer?

***

Normalerweise ist die undankbarste Position im Line Up die erste des Tages. Am Sonntag war es aber die Position als letzte Band vor Roy Bianco. Die meisten wollten ihren Platz vor der Hauptbühne nicht mehr hergeben, dafür verpassten sie aber Mele im Park. Und somit auch eingängige, in der Wanne der Achtziger gebadete Popmusik einer sympathischen Sängerin mit guter Bühnenpräsenz.

***

Roy Bianco und die Abbrunzati Boys wären in jeder Großkantine willkommenes Reinigungspersonal, denn so abgeräumt haben wenige in den letzten zwölf Monaten. Konservativ geschätzt sind 99 Prozent des Publikums wegen den lokalen Italoschlagerhelden hier, die das Adjektiv „lokal“ abgeschüttelt haben, seit sie nach ihrem ersten Modularauftritt auf der kleinen Palettenbühne vor vielen Jahren alles zwischen Kiel und Neapel für sich vereinnahmt haben. Um kurz nach 22 Uhr sind viele Ecken des Festivalgeländes verwaist, vor der Bühne mit extra installiertem Superstarsteg wird aus jeder Kehle jedes Wort mitgesungen. Große Gesten, große Show und nach dem Capri-Urlaub-Klischeefeuerwerk ein richtiges, mit Funkenregen und Glitzerraketen. Die Tifosi drehen hohl, eine triumphale Heimkehr. Lecko mio.

***

Zum Abschied ein Vulkanausbruch. Das Dresdner Duo Ätna ist schwer in Worte zu fassen. Sie spielen „Songs über Schmerz und Extase“, wobei von ersterem nichts zu spüren war. Von zweiterem dafür umso mehr. Mit organischen und elektronischen Drums, den unvorstellbarsten Tasteninstrumenten und einer krassen Stimme reißen sie die von Das Kitsch angeknackste Bühne so richtig ein. Als würden Underworld mit Madlib in Lichtgeschwindigkeit durch die Hölle rasen, oder Daft Punk mit M.I.A. durch den Baumarkt schlendern. Hypnotisch, vereinnahmend, visionär und völlig verrückt. Warum sind Ätna keine Weltstars? Ein mehr als würdiger Abschluss und ein weiterer Beweis für das gute Händchen der Modular-Booker. Hut ab, vielen Dank, gute Nacht! Bis nächstes Jahr!