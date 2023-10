Tagsüber Hausarzt, abends Landwirt: Manuel Förg erfüllt sich einen Traum

Plus Der Bergheimer arbeitet in Inningen als Arzt, nach Feierabend setzt er sich auf den Traktor. Mit seiner Ehefrau hat er die elterliche Landwirtschaft reaktiviert.

Als angestellter Hausarzt in Inningen hat Manuel Förg einen fordernden Job. Wenn er nach einem langen Tag mit Patienten zum Feierabend nach Hause kommt, zieht er sich Arbeitsstiefel an und steigt auf seinen Traktor. Der Bergheimer hat sich neben dem Hauptberuf zum Landwirt ausbilden lassen und die elterliche Landwirtschaft im Augsburger Stadtteil reaktiviert. Wenn andere die Füße hochlegen, beginnt für den 34-Jährigen die Arbeit mit den Tieren oder auf dem Feld.

"Landwirtschaft lohnt sich für einen kleinen Betrieb nur im Nebenerwerb", sagt der frisch gebackene Bauer, der den Hof gemeinsam mit Ehefrau Katharina-Luise Förg betreibt. Auch sie hat einen Hauptberuf, arbeitet als Althistorikerin für einen Verlag. Feierabend, Wochenende, Feiertage und Urlaube sind die Zeiten, in denen die Förgs ihren Traum vom Biobauernhof leben. Eine enorme Kraftanstrengung, aber auch eine große Erfüllung, wie Katharina-Luise Förg betont.