Tausende kamen zu den Light Nights - doch manche Ladentür war zu

Tausende Menschen kamen in die Augsburger Innenstadt zu den Light Nights, nicht alle strömten auch in die Geschäfte.

Plus Die Light Nights locken viele Augsburger und Auswärtige in die kunstvoll beleuchtete Innenstadt. Die Restaurants sind ausgebucht, im Handel ist die Stimmung eher durchwachsen.

Von Jörg Heinzle

Das Rathaus wurde zur Kulisse für eine Licht-Show, bei der sogar ein Wal scheinbar über die Fassade geschwommen ist. Auf den Perlachturm wurde ein wildes Gewirr an Treppen projiziert, der Königsbau am Königsplatz schien dank der Lichteffekte zu pulsieren, wurde von Pflanzen überwuchert und verwandelte sich in ein Aquarium. Zehntausende Menschen wollten das sehen und sind deshalb am Wochenende in die Augsburger Innenstadt gekommen. Die Aktion sollte auch dem Handel dienen - doch der zog nur teilweise mit. Bei der langen Einkaufsnacht am Freitagabend waren einige Geschäfte geschlossen. Auch am Samstagabend waren die Ladentüren vieler Geschäfte bereits um 18 oder 19 Uhr zu.

