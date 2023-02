Tausende Tonnen Abfall: Das steckt hinter Augsburgs illegaler Mülldeponie

Plus Auf einer großen Anlage im Augsburger Süden türmt sich Baustellenmüll auf – unerlaubt, seit 20 Jahren. Nun kommt Bewegung in den Fall, der Fragen aufwirft.

Das große Verkehrsaufkommen findet man in der Postillionstraße für gewöhnlich nicht, und das soll auch so sein. Sie ist Richtung Süden Fahrrad-Straße. Doch derzeit sind es weniger Radlerinnen und Radler, die die Strecke entlang der neuen Straßenbahnlinie 3 nehmen, auch nicht Autos. Vielmehr bahnen sich etliche Transport-Lkw mit Container-Ladeflächen ihren Weg. Sie haben teils bayerische, teils osteuropäische Nummernschilder, kommen im Minutentakt – und haben gemeinsames Ziel. Es liegt direkt vor der Tramhaltestelle " Haunstetten Südwest", umringt von Äckern: eine ehemalige Anlage zur Verarbeitung von Abbruchabfällen. Dort lagert tonnenweise altes Baumaterial – seit nunmehr 20 Jahren und unerlaubt.