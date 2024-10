Taxigast soll Fahrerin sexuell belästigt haben

Ein 24-jähriger Fahrgast soll am Freitag eine 58-jährige Taxifahrerin belästigt und sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Wie die Polizei berichtet, war die Fahrerin mit dem Mann von München nach Augsburg unterwegs gewesen. „Gegen 19.20 Uhr forderte der Mann sexuelle Handlungen von der 58-Jährigen und fasste sich selbst in den Schritt“, heißt es weiter von den Ermittlern. Der Fahrgast sei aggressiv geworden, „weshalb die 58-Jährige das Taxi in der Riedinger Straße verließ und die Polizei verständigte“. Auch gegenüber den Beamten der Polizeistreife soll sich der Mann nicht beruhigt haben. Als die Polizisten den 24-Jährigen in den Polizeiarrest brachten, soll er sie beleidigt und Widerstand geleistet haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und sexueller Belästigung gegen den 24-jährigen Taxifahrgast. (jaka)

