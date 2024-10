Teil des Sparkassen-Altenheims in Augsburg wird jetzt abgerissen

An diesem Donnerstag starten die Abrissarbeiten an der betreuten Wohnanlage des Sparkassen-Altenheims in der Baumgartenstraße. Der Abriss geschieht nach Angaben der Stadt mit einer speziellen, geräuscharmen Methode, um die umliegenden Wohnhäuser und die stationäre Pflegeeinrichtung so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Ein Bagger mit Zangenvorrichtung trägt das Gebäude Stück für Stück voraussichtlich innerhalb von vier Wochen ab. An gleicher Stelle entstehe bis Mitte 2026 ein moderner Ersatzbau für betreutes Wohnen mit 69 barrierefreien Apartments und einem rund 90 Quadratmeter großen Gemeinschafts- und Veranstaltungsraum für Seniorinnen und Senioren, so die Stadt.

Betreutes Wohnen beim Sparkassen-Altenheim: Zahl der Apartments soll sich erhöhen

„Mit dem Neubau soll die Zukunftsfähigkeit der Stiftung und des betreuten Wohnens in der Augsburger Innenstadt für die nächsten Jahrzehnte gesichert werden“, wird Stephan Gomolka, Vorstand der Stiftung Augsburger Sparkassen-Altenhilfe, zitiert. Geplant ist, die Anzahl der Apartments von 43 auf 69 zu erhöhen. Für Ehepaare sind mehr Zweizimmerwohnungen vorgesehen. Der Neubau wird zudem über ein Gästeapartment sowie über eine Tiefgarage mit 28 Stellplätzen verfügen, die barrierefreien Zugang zu allen Wohnungen ermöglicht. Die Sparkassen-Altenhilfe-Stiftung beschloss bereits 2020 in Abstimmung mit der Altenhilfe der Stadt Augsburg, den bisherigen Bau zu ersetzen. Der 1978 errichtete Gebäudekomplex, der 43 Apartments umfasste, war nicht sanierungsfähig und entsprach nicht mehr den heutigen Standards für betreutes Wohnen.

In den vergangenen vier Jahren habe das Leitungsteam des Sparkassen-Altenheims die betroffenen Mieterinnen und Mieter der bisherigen Wohnanlage umfassend unterstützt, so die Stadt. Die Mieterinnen und Mieter hätten Hilfe bei der Wohnungssuche bekommen und seien bei ihren Umzügen in alternative Wohnungen begleitet worden, damit sie so wenig wie möglich Aufwand haben mussten. (AZ)