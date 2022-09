Augsburg

12:48 Uhr

"The Voice of Germany": Augsburgerin Tami Rahman kommt weiter

Die Augsburgerin Tami Rahman hat bei der Musik-Castingshow "The Voice of Germany" alle Coaches überzeugt.

Von Rafaela Leirich

Die Augsburgerin Tami Rahman tritt in der ProSieben-Castingshow "The Voice of Germany" (TVOG) auf. Dabei überzeugt sie alle Coaches. Wie es für sie nun weitergeht.

Die freie Auswahl zwischen allen Coaches von "The Voice of Germany" – für viele Kandidatinnen und Kandidaten der Castingshow ist das ein Traum. Für die Augsburgerin Tami Rahman hat er sich erfüllt. Bei ihrem ersten Auftritt, der am Donnerstagabend auf ProSieben ausgestrahlt wurde, überzeugte sie alle Coaches – und damit prominente Namen wie Stefanie Kloß, Rea Garvey, Mark Forster und Peter Maffay. Video: ProSieben "The Voice of Germany": Augsburgerin Tami Rahman überzeugt Coaches Das Prinzip der Show: Die Coaches, eine Art Jury-Mitglieder, können die Sängerinnen und Sänger in den sogenannten "Blind Auditions" nicht sehen, sondern nur hören. Überzeugt sie ein Auftritt, drücken sie einen Buzzer und signalisieren damit, dass sie im weiteren Verlauf der Show gerne mit dem oder der Beteiligten zusammenarbeiten würden. Bei Tami Rahman, die den Pop-Rock-Hit "Teenage Dirtbag" als gefühlvolle Ballade interpretierte, drückten alle vier Coaches den Buzzer. Die 27-Jährige, die bangladesische Wurzeln hat und eigentlich in einem Fitnessstudio arbeitet, reagierte ungläubig: "Was passiert hier eigentlich?" Letztlich entschied sie sich für "Team Rea". Der irische Sänger Rea Garvey wird Tami damit auf ihrer Reise bei "The Voice" begleiten. Hinter der Bühne freuten sich Rahmans Eltern mit. Sie haben ihre Tochter seit der Kindheit musikalisch gefördert. TVOG 2022: Nächste Folge mit Rahman am Donnerstag auf ProSieben Wie sich Tami Rahman in der nächsten Runde schlägt, ist am Donnerstag, 8. September, um 20.15 Uhr auf ProSieben oder nach der Ausstrahlung auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen.

