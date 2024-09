Theaterdebatte: Jetzt meldet sich die Oberbürgermeisterin zu Wort

In der Diskussion um die Kündigung des langjährigen Theater-Architekten Walter Achatz hat nun auch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) Stellung bezogen. Sie war am Montag aus dem Sommerurlaub zurückgekommen. Von den Entwicklungen, die am Ende zur Kündigung des Architekturbüros führten, habe sie im August erfahren. Sie sei danach laufend mit Baureferent Steffen Kercher in Verbindung gewesen. Juristisch bleibt die Debatte um die Trennung spannend. Die Anwälte beider Seiten sollen sich nach Informationen unserer Redaktion am Mittwoch ausgetauscht haben.

