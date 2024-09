Theatersanierung: AiB erhebt Vorwürfe gegen Kercher

Die Wählervereinigung „Augsburg in Bürgerhand“ greift Baureferent Steffen Kercher wegen dessen Agieren bei der Kündigung der für die Theatersanierung zuständigen Architekten (Arbeitsgemeinschaft Atelier Achatz und Projektsteuerer IMP) an. Trotz des berechtigten öffentlichen Interesses an dem Vorgang schweige die Stadt zu den Kündigungsgründen und habe vorab auch nicht den Stadtrat informiert. „Deshalb muss geprüft werden, inwiefern ein Dienstvergehen seitens des berufsmäßigen Stadtrats Kercher vorliegt. Festzustellen ist auf jeden Fall, dass diese Art der Desinformation, der Intransparenz und der Umgehung aller parlamentarischen Gremien, durch das eigenmächtige Vorgehen Kerchers in keinem Fall zu akzeptieren ist“, heißt es in einer Presseerklärung von „Augsburg in Bürgerhand“. Man erwäge eine Dienstaufsichtsbeschwerde, um prüfen zu lassen, inwieweit die Vertragskündigung rechtens ist und ob der Stadtrat nicht hätte eingeschaltet werden müssen. AiB forderte zudem, die gesamte Entwicklung des Theaterumbaus von unabhängigen Prüfern, die nicht in die bisherige Planung involviert sind, untersuchen zu lassen. Dazu zähle auch, die Notwendigkeit des zweiten Bauabschnitts (Neubau zweite Spielstätte mit Probenräumen, Lagern, Werkstätten, Verwaltung) zu prüfen, so Stadtrat Bruno Marcon.

Kercher ist wie berichtet der Auffassung, dass die Kündigung durch die Verwaltung und mit Verfügung von Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) rechtens war. Am heutigen Donnerstag soll der Bauausschuss des Stadtrats hinter verschlossenen Türen über die Kündigung und deren Gründe informiert werden.