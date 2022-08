Tochter zeigt Mutter wegen Vergewaltigung an – jetzt wurde sie frei gesprochen

Plus Wegen Misshandlung und Vergewaltigung hat eine Jugendliche ihre Mutter angezeigt. Daraufhin wurde sie verhaftet. Doch das Augsburger Gericht spricht die 46-Jährige frei.

Es waren schlimme Vorwürfe gegen eine heute 46 Jahre alte Mutter: Sie soll ihre Tochter zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr aus nichtigen Anlässen mit einem Ledergürtel und einem Besenstiel misshandelt haben. Am schwersten wog ein angeblicher sexueller Übergriff. Danach soll die Frau ihre Tochter vergewaltigt haben, indem sie mit dem Finger in ihr Geschlechtsteil griff. Ungewöhnlich: Die eigene Tochter war es, die ihre Mutter bei der Kripo wegen gefährlicher Körperverletzung und Vergewaltigung angezeigt hatte.