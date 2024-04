Auf der Dult geht der Trend zu vegetarischen Spezialitäten

Bei den Imbissständen auf der Augsburger Dult geht die Nachfrage immer mehr ins Vegetarische und Vegane – doch Bratwurst und Co. sind nach wie vor beliebt.

Die Dult in Augsburg hat Tradition. Man kennt die meisten Stände in der 1000 Meter langen Einkaufszone zwischen Vogeltor und Jakobertor. Vieles ist vertraut, doch es gibt Entwicklungen, die mit dem Zeitgeist gehen. Die Zahl der Imbissstände ist konstant, die Außenbewirtung allerdings ist gewachsen. Vor allem beim Speiseangebot gibt es Wechsel. Vegetarische und vegane Gerichte stehen hoch im Kurs.

"Foody Foodpecker", heißt der Stand von Alaa Abbarah. Foto: Silvio Wyszengrad

Zu den neuen Imbissständen auf der Dult gehört der orientalische Imbiss "Foody Foodpecker". Hier gibt es Falafel in verschiedenen Variationen und Hähnchenspieße. Inhaber Alaa Abbarah wohnt seit sieben Jahren in Augsburg. Er ist zum ersten Mal selbst mit einem Stand dabei. Die ersten Tage empfand er als eher ruhig, sagt er: "Nun aber kommen viele Kunden und probieren mein Essen." Vegetarische Speisen zählen dazu. Die allgemeine Situation in der Gastronomie sieht der Standbetreiber sehr problematisch: „Alles ist teurer geworden, damit natürlich auch die Zutaten. Das ist für mich schwierig, denn einerseits möchte ich den Kunden keine zu hohen Preise zumuten, andererseits muss ich natürlich auch davon leben können." Er habe allerdings bereits reagiert und einige Speisen günstiger angeboten: "Die Besucher sollen gerne mein Essen kosten.“

Imbiss-Stand auf der Dult: Ein Hobby wird zum Beruf

Besonders glücklich ist Elisabeth Nguyen, die in diesem Jahr zum dritten Mal dabei ist. Auf ihrem Stand "Elisabeth Streetfood" kocht sie vietnamesische Küche. Sie freut sich über die vielen unterschiedlichen Kunden, die zu ihr kommen. Seit 22 Jahren wohnt sie in Augsburg. Kochen sei ihr Hobby, sagt sie: "Ich habe es jetzt zu meinem Beruf gemacht." Ihr fällt auf, dass zu ihr viele junge Leute kommen, um die ostasiatische Küche zu probieren. Dabei werden oft vegetarischen Gerichte, beispielsweise nur mit Gemüse oder gern auch mit Tofu, gewählt. Auch bei ihr sind die Preise ein Thema, das auf der Dult viele Händler und Besucher beschäftigt. Sie habe nicht erhöht, sagt Elisabeth Nguyen: "Ich möchte nicht, dass Kunden aufgrund von hohen Preisen nicht mehr bei mir essen."

Ronald Plötz arbeitet sehr gerne auf der Dult. Foto: Silvio Wyszengrad

Auch Ronald Plötz hat an seinem Riesenbosna-Stand die Preise nicht erhöht: „Wahrscheinlich zur Dult im Herbst werden auch wir die Preise anheben müssen." Momentan verzichte er darauf: "Wir wollen erschwinglich bleiben." Der Augsburger, der nun schon seit vielen Jahren mit seinem Stand auf der Dult vertreten ist, zeigt sich sehr zufrieden mit dem Start.

Plötz gefällt der Umgang mit den Kunden, die nach seinen Worten entspannt und freundlich seien. In diesem Jahr fällt ihm besonders auf, dass immer mehr Kunden nach vegetarischen oder veganen Wurstvarianten fragen, die in verschiedenen Variationen auch an seinem Stand angeboten werden. Andererseits sei aber auch seine spezielle Büffelbratwurst fast täglich ausverkauft. Der Standbetreiber berichtet, dass es noch genügend Fleischliebhaber auf der Dult gebe.

Robert Adam verkauft Dampfnudeln an seinem Stand. Foto: Silvio Wyszengrad

Beim Stand von Robert Adams bekommt man unter anderem Dampfnudeln, und das schon seit sechzehn Jahren. Der Augsburger ist nicht nur auf der Dult, sondern auch auf dem Plärrer anzutreffen. Was die aktuelle Situation der Gastronomie angeht, kann er sich nicht beklagen. Er sei sehr zufrieden. Auch er hat seine Preise nicht erhöht, was die Kundschaft freue. „Unsere Kunden, vor allem die Stammkunden, sind dankbar, dass wir unsere alten Preise noch behalten und nicht erhöht haben“, sagt Adams.

Das städtische Marktamt managt die Dult in Augsburg

Die Dult wird vom städtischen Marktamt organisiert. Bei der Wahl der Stände wird von der Stadt vor allem darauf geachtet, ein abwechslungsreiches Angebot anzubieten, so Marktamtsleiter Wolfgang Färber. So sind in diesem Jahr bei den Imbissständen einige Neuzugänge mit vegetarischen und veganen Angebot dabei. Doch auch bei bewährten Ständen, die nun schon seit Jahren zur Dult gehören, wird Nachfrage und Angebot nach vegetarisch und vegan immer mehr.