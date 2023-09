Augsburg/Togo

vor 16 Min.

"Docteur Peteur": Augsburger baut Geburtszentrum im afrikanischen Busch auf

Plus Für Frauen in einer abgelegenen Region in Togo gibt es jetzt medizinische Hilfe, wenn sie Kinder zur Welt bringen. Arzt Peter Lindner aus Augsburg erzählt, was ihn antreibt.

Von Eva Maria Knab Artikel anhören Shape

Wie schön, dieses kleine, warme, lebendige Bündel Mensch im Arm zu halten! Der Augsburger Arzt Peter Lindner strahlt auf dem Handyfoto, das ihn mit einem winzigen Baby und vielen offenkundig sehr glücklichen dunkelhäutigen Frauen zeigt. Dabei ist der kleine Junge nicht sein Kind. Lindner hat auch nicht bei der Geburt geholfen. Aber er hat etwas anderes Wichtiges erreicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Arzt Peter Lindner aus Augsburg zeigt Impressionen zur Eröffnung eines neuen Geburtszentrums in Togo. Video: Peter Lindner

Dr. Peter Lindner kennt man in der Stadt nicht nur wegen seiner Praxis nahe dem Rathaus. Seit Jahrzehnten engagiert er sich in seiner Freizeit für Menschen in Not. Nach dem verheerenden Tsunami 2004 hat er in Sri Lanka geholfen. Er war in Flüchtlingslagern, hat einen lebensgefährlich Verletzten im Himalaya in 5600 Metern Höhe versorgt. Der Mediziner sorgte dafür, dass ein nordirakisches Mädchen mit lebensbedrohlichen Löchern im Herzen in Deutschland operiert werden konnte. Seit Langem beschäftigt sich Lindner auch mit Projekten in Westafrika. Gerade hat er ein neues Geburtszentrum in Togo eröffnet. "Ich habe schon viel erlebt, aber das war für mich ein Highlight." Die Entbindungsstation steht in einer schwer zugänglichen Region an der Grenze zu Benin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen