Top in Form: Das Jugendhaus Lechhausen wird 25 Jahre

Für junge Menschen klingt ein Vierteljahrhundert schon alt. Dabei sind es gerade mal 25 Jahre. So alt ist in diesem Jahr auch das Jugendhaus in Lechhausen geworden. Es firmiert unter der Bezeichnung Fabrik. Be einem Sommerfest gab eine Party.

Viele junge Besucher kommen aus Lechhausen

Täglich zwischen 50 und 60 Jugendlichen kommen an den Öffnungstagen ins Jugendhaus. Sie wohnen in der Regel in der Nähe des Treffpunkts, sagt Markus Neumann vom Stadtjugendring (SJR). Die Jugendorganisation kümmert sich um den Treffpunkt. Er befindet sich in der Schackstraße.

Die Jugendlichen aus Lechhausen, die ins Jugendzentrum kommen, sind zwischen zwölf und 16 Jahren alt. Man kennt sich, heißt es. Viele besuchen die Mittelschule. Kräfte des SJR betreuen die Jugendlichen. Daniela Christ hat eine Vollzeitstelle, Lewin Pfaffenzeller arbeitet in Teilzeit. Des Weiteren ist der duale Student Joshua Schweyer vor Ort.

Neumann hat die Regionalleitung, sein Büro ist im Gebäude. „Ich bin in erster Linie für die administrativen Aufgaben zuständig“, sagt Neumann. Die pädagogische Arbeit stehe für ihn hintan. Für die Jugendlichen wird ein abwechslungsreiches Programm angeboten, heißt es. So wird das „perfekte Dinner“ gekocht und es geht auch mal auf Fototour. Die Besucher des Zentrums sollen ihren Stadtteil Lechhausen mit anderen Augen kennenlernen.

Die Öffnungszeiten: von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 14 bis 19.30 Uhr, am Freitag von 16 bis 20.30 Uhr und samstags von 14 bis 18.30 Uhr.