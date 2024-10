Trachtenmoden-Geschäft Almwelt in der Augsburger Maxstraße schließt

In der Augsburger Innenstadt schließt ein weiteres Geschäft. Der Trachtenmoden-Händler Almwelt gibt seinen Laden in der Maximilianstraße auf. Die roten Plakate mit Rabattangeboten am Eingang des Geschäfts sind nicht zu übersehen. Noch bis zum Samstag, 19. Oktober, läuft der Räumungsverkauf. Als Grund für das Aus der Filiale wird unter anderem die Konkurrenz durch den Online-Handel genannt. Grundsätzlich seien die Menschen bereit, für ein Dirndl oder eine Lederhose Geld auszugeben - teils gingen die Menschen aber dafür eher nach München, so ein Mitarbeiter.

Vom Aus des Geschäfts betroffen sind auch die Beschäftigten, sie können nicht in andere Filialen übernommen werden. Almwelt gehört inzwischen zum Trachtenmoden-Anbieter Wirkes Dirndl, Trachten & Ledermoden, dessen Augsburger Filiale am Oberen Graben beim Vogeltor weiterhin geöffnet bleibt. „Die schwächere Filiale mussten wir schließen“, heißt es vom Unternehmen, „aber wir haben weiterhin 24 andere Filialen in ganz Bayern verteilt.“ (chi)