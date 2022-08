Tränenreiches Ende: Nach 50 Jahren schließt Augsburgs älteste Sofortreinigung

Plus Die Waschgalerie war Augsburgs erste Sofortreinigung. Heute, 50 Jahre später, gibt es den Service nicht mehr. Und noch etwas wird sich ändern.

"Reinigung innerhalb einer Stunde": Als das Familienunternehmen Binder 1972 mit diesem Versprechen wirbt, ist der Andrang in der Reinigung im neuen Riegel-Center in der Hammerschmiede groß. "Wir waren die erste Sofortreinigung der Stadt", sagt Gründer Raimund Binder nicht ohne stolz. Das Angebot habe den Nerv der Kundinnen und Kunden getroffen: Während sie ihre Einkäufe erledigten, wurden Hemden, Hosen und Kleider wieder frisch gemacht und standen danach zur Abholung bereit. Heute, 50 Jahre später, gibt es das Angebot nicht mehr - und bald auch keine Reinigung im Riegel-Center.