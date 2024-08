Trauer um Augsburger Nashornoma Baby

Große Trauer im Augsburger Zoo. Nashornoma Baby musste am Mittwoch im hohen Alter von 52 Jahren eingeschläfert werden. 16 Jahre verbrachte sie im Augsburger Zoo, zuvor lebte das Tier in Salzburg. Besonders wegen ihres auffälligen langen Hornes, mit dem Baby gerne das Gewicht ihres Kopfes auf dem Boden abstützte, um zu dösen, war Baby bei den Besuchern des Zoos bekannt und beliebt. Wie der Augsburger Zoo mitteilt, hatte Baby vor allem mit Nashornkuh Numbi ein sehr freundschaftliches Verhältnis und hatte sich in den vergangenen Jahren sehr stark an ihr orientiert. Auch von den Pflegern ließ sie sich gerne streicheln. Durch ihr für Nashörner hohes Alter seien zuletzt vermehrt Krankheiten aufgetreten, die durch die Fürsorge der Pfleger jedoch gut behandelbar gewesen seien. In den vergangenen Tagen habe Baby dann aber immer stärker abgebaut. Deshalb habe man sich in Absprache mit den Fachtierärzten dazu entschlossen, das Tier zu erlösen. „Wir werden sie sehr vermissen“, heißt es in einem Facebookpost auf der Seite des Zoos.

Totes Augsburger Nashorn wird in München obduziert

Für eine Obduktion wurde Baby von der Berufsfeuerwehr Augsburg nach München zur Ludwig-Maximilians-Universität gebracht. Dort sollen pathologische Untersuchungen durchgeführt werden, aus denen dann Rückschlüsse auf altersbedingte Veränderungen gezogen können. Daneben, so der Zoo, könnten die Erkenntnisse auch für die Forschung und Wildtierhaltung genutzt werden.