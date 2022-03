Trauer um Moderatorin Silvia Laubenbacher: "Sie hatte eine besondere Gabe"

Plus TV-Moderatorin Silvia Laubenbacher ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Enge Freunde und Weggefährten erzählen, warum die Augsburgerin so besonders für sie war.

Nur ihrer Familie, ihren engsten Freunden und Kollegen hatte sie gesagt, dass der Krebs bei ihr zurückgekehrt war. Dieses Mal war er unheilbar. Die Augsburger TV-Moderatorin Silvia Laubenbacher ist in der Nacht auf Samstag der schweren Krankheit erlegen. Die 56-Jährige starb in ihrer Münchner Wohnung. Ihr Mann, Moderator und Künstler Percy Hoven, und die beiden gemeinsamen Kinder waren bei ihr. Die Nachricht vom Tod der Frau, die viele Jahre das Gesicht des Lokalsenders a.tv war, macht viele Menschen betroffen.