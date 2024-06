Augsburg

Trauerprojekt für junge Erwachsene: Augsburgerin von Bundeskanzler geehrt

Chiara Sterzl (links) und Lena Daur (rechts) haben eine Trauerinitiative für Jugendliche und junge Erwachsene gegründet und veranstalten auch in Augsburg Events. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurden sie kürzlich von Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin ausgezeichnet.

Plus Angebote für Trauernde gibt es viele. Jugendliche und junge Erwachsene stehen dabei aber nur selten im Fokus. Die Initiative "schwer okay" ist angetreten das zu ändern. Auch in Augsburg.

Von Katharina Indrich

Der Tod gehört zum Leben dazu. Genauso wie die Trauer, sagt Chiara Sterzl. Noch gut kann sich die Wahl-Augsburgerin an den Umgang ihrer Familie mit dem Tod erinnern. Als ihr Großvater im Sterben lag, seien alle zum Grillen im Garten zusammengekommen. "Das halbe Dorf war da, auch die Kinder wurden eingebunden. Alle haben ihn gemeinsam begleitet. "Früher dachte ich tatsächlich, alle grillen Bratwurst, wenn der Opa stirbt", erzählt sie. Die Gemeinschaft, sie half der Familie über den Verlust hinwegzukommen. Heute hilft sie mit gerade mal 26 Jahren als ehrenamtliche Trauerbegleiterin Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die einen geliebten Menschen verloren haben. Und wurde dafür kürzlich mit ihrer Mitstreiterin Lena Daur von Bundeskanzler Olaf Scholz geehrt.

"Schwer okay" heißt die Initiative, die aus einem Studienprojekt der beiden entstand. Der Name ist dabei Programm. Denn Trauer, finden sie, müsse sich nicht verstecken. Zu trauern ist schwer (und) okay. Doch als Lena Daur den Gedanken hatte, ihre Bachelorarbeit zum Themenkomplex Tod und Trauer zu schreiben, stieß das auf wenig Gegenliebe. Ob sie wirklich mit dem Tod hausieren gehen wolle, hieß es da. Stattdessen solle sie sich eher auf das Leben konzentrieren. Bei der Masterarbeit an der Universität Bozen ließ sie sich die Studentin in Eco Social Design dann nicht mehr beirren. Daur und Sterzl, die sich dort kennengelernt hatten, erforschten darin gemeinsam als Social Designerinnen die Bedürfnisse und das Innovationspotenzial im Trauerbereich und hoben im praktischen Teil "schwer okay" aus der Taufe.

