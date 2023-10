Traumwetter bei der Dult lässt am Ende alle Beteiligten strahlen

Der Andrang war groß, auch unter der Woche kamen die Besucher. Imbissstände werten Veranstaltung auf. Es gibt allerdings einen Wermutstropfen.

Besser geht's kaum: Die Herbstdult, die am Sonntag endet, erlebte traumhafte Herbsttage. Die Händler sind mit den Umsätzen sehr zufrieden, heißt es. Manuela Müller-Manz, Vorsitzende der Marktkaufleute, bestätigt die gute Stimmung: "Bei diesem Wetter gab es auch werktags großen Zuspruch." In der Regel lebt die Dult meist von besucherstarken Wochenenden und dem Feiertag (3. Oktober), der in die Herbstdult eingebunden ist. Viele Besucher stärkten sich an Imbisstständen. Die Gastronomie ist mittlerweile ein wichtiger Baustein der Veranstaltung. Bei aller Freude gibt es aber einen Wermutstropfen: Ein Abschied kündigt sich an.

36 Bilder Die Herbstdult ist eröffnet: Die schönsten Bilder vom Samstag Foto: Silvio Wyszengrad

Manuela Müller-Manz bestätigt Informationen unserer Redaktion, wonach sie sich zurückziehen werde. Als Händlerin werde sie weiter bleiben, sagt sie: "Es geht um mein Ehrenamt als Vorsitzende." Intern hat die engagierte Vorsitzende bereits angekündigt, dass sie im Jahr 2025 aufhören werde. Es seien in erster Linie persönliche Gründe, begründet sie ihren Schritt. Die Arbeitsbelastung sei enorm. An Ostern ist die Geschäftsfrau sowohl auf der Frühjahrsdult als auch am Osterplärrer mit jeweils einem Stand vertreten.

Manuela Müller-Manz ist die Vorsitzende der Marktkaufleute. Foto: Silvio Wyszengrad

Manuela Müller-Manz sagt, dass die Vorlaufzeit für den angestrebten Wechsel im Führungsamt entsprechend lang sei. Es müsste daher gelingen, die Nachfolge zu klären: "Im Jahr 2024 bin ich ja auch noch als Vorsitzende am Start." Wenn die Dult so erfolgreich wie jetzt laufe, sei die Freude natürlich groß.

Die Dult lebt von der Tradition, doch es gibt immer wieder Neues zu erleben

Die Dult lebt, das wissen Händler und Besucher, von der Tradition. Das Sortiment ist bekannt, es gibt viele Stammkunden. Dennoch herrscht kein Stillstand. Neue Händler stoßen hinzu: Zu den 125 Ständen bei der Herbstdult gehörten neun Gastrobetriebe. Ein asiatischer Imbiss feierte Premiere. "Dennoch spielt der Imbiss eine untergeordnete Rolle", sagt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU). Das ihm zugeordnete Marktamt managt die Dult. Hübschle sagt, dass es mehr Bewerber für Gastro gebe als letztlich zugelassen werden. Für Manuela Müller-Manz sind die Gastrostände eine Bereicherung der Dult: "Man hat gesehen, dass sich Besucher auch gerne in den Biergärten der Stände aufhielten."

