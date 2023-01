Trotz schwieriger Umstände: Sie leben für den Bauernmarkt

Von Andrea Wenzel - vor 32 Min. Artikel anhören Shape

Der Bauernmarkt auf dem Stadtmarkt in Augsburg hat seine Fans und die Beschicker lieben den Umgang mit der Kundschaft. Vier Händlerinnen und Händler erzählen von dieser besonderen Beziehung.

Stadtmarkt Augsburg, Bauernmarkt. Rosa Gai. Bild: Michael Hochgemuth Foto: Michael Hochgemuth

Rosa Gai ist seit 38 Jahren regelmäßig auf dem Bauernmarkt des Augsburger Stadtmarkts und verkauft Honig aus eigener Produktion. Die 81-Jährige steht am Samstag bei Temperaturen um die Null Grad dick eingepackt in ihrer kleinen Hütte auf der Rückseite der Fleischhalle und wartet auf Kundschaft. Währenddessen erzählt sie, wie sie den Bauernmarkt in all den Jahren erlebt hat. Sie könne sich noch gut daran erinnern, wie früher der ganze Platz vor der Marktgaststätte voll mit Ständen war. "Teils sind die Bauern noch mit den Pferdefuhrwerken gekommen." Heute sei der Bauernmarkt immer noch ihre Passion, aber er sei anders. Die Zahl der Beschicker habe mittlerweile deutlich nachgelassen – vor allem unter der Woche kommen nur noch wenige Bauern. "Es lohnt sich einfach nicht mehr", begründet Rosa Gai. Jede Supermarkteröffnung sei spürbar gewesen, Frauen arbeiteten nun vermehrt und den Landwirten ginge der Nachwuchs aus. Für manche sei der Markt mehr Erlebnis als Ort für die Lebensmittelversorgung. Doch Rosa Gai hält das nicht davon ab, weiter in ihrer Hütte zu stehen und ihren Honig anzubieten. Sie liebe das Marktleben und wolle so lange weitermachen, wie es ihr gesundheitlich möglich ist. "Die Kunden sind mir treu und ich will es ihnen sein", sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .