Trotz Umfragetief: Augsburger Linke startet mit „riesigem Spaß“ in Bundestagswahlkampf

Die Augsburger Linke hat dürftige Zeiten hinter sich. Augsburg war für die Partei noch nie ein gutes Pflaster, zuletzt verharrte Die Linke aber auf einem Niveau, das sie in der Sonntagsfrage unter „Sonstige“ fallen ließe. Bei der Landtagswahl vergangenes Jahr lag man in Augsburg zwischen zwei und drei Prozent. Es war die Zeit, als sich die Gründung des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) herauskristallisierte. Ein Glücksfall, sagt Kreisvorstand Fritz Effenberger heute. „Unsere Stimmung ist aktuell super, wir haben riesigen Spaß.“ Vergangenes Wochenende nominierten die Mitglieder einstimmig die 27-jährige Elisabeth Wiesholler als Augsburger Direktkandidatin für die kommende Bundestagswahl. Derzeit machen die Mitglieder Haustürgespräche in den Stadtteilen. Drei Themen stünden dabei im Fokus.

„Es geht um niedrige Löhne, hohe Mieten und allgemein hohe Lebenshaltungskosten“, sagt Wiesholler, die im Master Erziehungswissenschaften studiert. „Diese Themen besorgen die Menschen am meisten.“ Die 27-Jährige will sich im Wahlkampf vor allem mit den hohen Mieten beschäftigen. Dass Wiesholler in den nächsten Bundestag einzieht, ist unwahrscheinlich. Das Direktmandat in Augsburg wird sie nicht gewinnen. Ihre Listenplatzierung steht noch nicht fest. Zudem ist sehr unsicher, ob die Linken überhaupt wieder in den Bundestag einziehen werden. Die Partei liegt bundesweit derzeit in allen Umfragen unterhalb der 5-Prozent-Hürde. Wichtiger sei ihr aber, Die Linke und ihre Themen wieder langfristig in Augsburg zu verankern, sagt Wiesholler.

Bei der Bundestagswahl 2021 holt Die Linke in Augsburg 4,6 Prozent der Zweitstimmen

Man sei personell gut aufgestellt, betont sie. Im Jahr 2024 hätte es bisher rund 60 Neueintritte in Augsburg gegeben, eine Verfünffachung im Vergleich zu 2023. „Jünger und bunter“ sei Die Linke in Augsburg nun, sagt Kreisvorstand Effenberger. Die Abspaltung des BSW sieht Effenberger im Nachhinein positiv. „Es war eine Bereinigung von altlinken Putin-Ideologen und Sowjet-Nostalgikern. Die sind wir jetzt los“, sagt er. „Die internen Streitereien waren nicht mehr zu ertragen.“ Effenberger räumt aber ein, dass mit dem Verlust von Mitgliedern auch viele Wählerinnen und Wähler zum BSW gewechselt sein dürften. Wie viele Mitglieder das BSW derzeit in Augsburg hat, ist unklar. Den Beitritt der ehemaligen Linken-Stadträte Frederik Hintermayr und Christine Wilholm bei der SPD-Fraktion im Oktober vergangenen Jahres deutet Effenberger als willkommene Chance, sich neu aufzustellen.

Nun schauen die Augsburger Linken auf den kommenden Februar. Bei der letzten Bundestagswahl 2021 holte die Partei in Augsburg 4,6 Prozent der Zweitstimmen. Und das Ziel für 2025? „Wir haben uns keine Zielmarke gesetzt“, sagt Effenberger. „Fünf Prozent wären aber schön.“