Über hundert Oldtimer begeistern in der Maxstraße

Einige Autofahrerinnen und -fahrer lassen demonstrativ die Reifen quietschen. Anders als sonst regt sich dieses Mal in der Maximilianstraße niemand darüber auf. Im Gegenteil. Die vielen Zuschauer, die die lange Straße säumen, bestaunen die betagten und eleganten Porsches, Mustangs, Mercedes‘ und Aston Martins, klatschen Beifall. Die Oldtimer-Veranstaltung Fuggerstadt Classic lockt am Sonntag wieder zahlreiche Schaulustige in die Augsburger Innenstadt. Höhepunkt ist der Start der Rallye am Hotel Maximilian‘s, bei der man manches Geheimnis über die Fahrzeuge und ihre Fahrer erfährt.

