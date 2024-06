Überflutete Straßen: Feuerwehr und Polizei sind in Augsburg im Dauereinsatz

Der Dauerregen der vergangenen Stunden hat in Augsburg zu vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen geführt. Die Feuerwehr hat eine Bitte.

Durch die schweren und anhaltenden Regenfälle haben Einsatzkräfte in Augsburg und Umgebung seit Freitag viel zu tun. War die Lage am Freitag zunächst für Feuerwehr und Polizei noch halbwegs überschaubar, intensivierte sich die Situation am Samstag erheblich. Nach Angaben eines Sprechers der Berufsfeuerwehr Augsburg kam es am Samstag alleine bis etwa 18 Uhr zu mehr als 100 Einsätzen im gesamten Stadtgebiet; der Schwerpunkt lag indes auf den Stadtteilen Bergheim und Haunstetten. Weil der Grundwasserspiegel nach den andauernden Regenfällen stark gestiegen ist, sind in Haunstetten zahlreiche Keller vollgelaufen.

Nach Angaben der Feuerwehr sei man vor allem damit beschäftigt gewesen, vollgelaufene Keller abzupumpen, es sei aber aufgrund überfluteter Straßen zu Einsätzen gekommen. In einem Fall habe man in der Wilhelm-Hauff-Straße im Herrenbachviertel das Dach einer Tiefgarage sichern und von den Wassermassen befreien müssen; das Wasser sei dort nicht mehr von alleine abgelaufen und habe das Gewicht, das auf die Dachkonstruktion drückte, bedenklich erhöht. Am Diebelbach in Bergheim begannen die Feuerwehren am frühen Nachmittag damit, vorsichtshalber eine Hochwasserschutzanlage zu errichten.

Nach dem Starkregen in Augsburg sind Feuerwehr und Polizei in der Stadt im Dauereinsatz. Foto: Peter Fastl

Hochwasser in Augsburg betrifft vor allem Haunstetten und Bergheim

Die Feuerwehr war auch darin involviert, mit den Rettungsorganisationen der Stadt Augsburg an der Messe in Augsburg eine Notunterkunft für Evakuierte aus den umliegenden Landkreisen aus dem Boden zu ziehen. Sie ist gedacht für Menschen, die aufgrund der Hochwasserlage ihre Häuser verlassen müssen, in einer Halle stehen und Feldbetten für 250 Menschen. Nicht jeder Einsatz, den man anfahre, sei gleichermaßen dringlich, heißt es von der Feuerwehr. Ein Sprecher der Berufsfeuerwehr appelliert daher auch an die Bevölkerung, von Notrufen abzusehen, wenn die Situation sich als eher harmlos herausstelle.

Auch die Polizei ist durch die Hochwasserlage in der Region Augsburg gefragt. Nach Angaben aus dem Polizeipräsidium in Augsburg habe man bislang mehr als 90 Einsätze im Zuständigkeitsbereich Schwaben-Nord im Zusammenhang mit dem Unwetter gehabt. Zu diesem Bereich zählen neben Stadt und Landkreis Augsburg auch die Kreise Dillingen, Aichach-Friedberg und Donau-Ries. Bei den Einsätzen sei es etwa darum gegangen, Straßensperren wegen der Überflutungen zu errichten, heißt es. (jaka)