Übergriff nach CSD-Parade: Staatsschutz übernimmt Ermittlungen

Plus Nach dem Angriff auf CSD-Teilnehmer in Augsburg geht die Polizei von einem "homophoben Hintergrund" aus. Samstag ist eine Demo mit OB Weber geplant.

Nach dem körperlichen Übergriff auf Teilnehmer der Christopher-Street-Day-Parade am vergangenen Wochenende hat inzwischen der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, sollen "noch nicht hinreichend identifizierte Tatverdächtige aus einer Gruppe Jugendlicher bzw. Heranwachsender heraus" verantwortlich sein. Da die Ermittlungen dazu liefen, könnten "aus ermittlungstaktischen Gründen" keine weiteren Angaben gemacht werden.