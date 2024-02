Augsburg

Übernahme durch österreichische Bahn: Wird Go-Ahead umbenannt?

Von Stefan Krog

Die Übernahme des Eisenbahnunternehmens durch die österreichische Bahn ist in trockenen Tüchern. An den Verbindungen ändert sich nichts, am Namen vielleicht schon.

Die Übernahme des Eisenbahnunternehmens Go-Ahead, das weite Teile des S-Bahn-ähnlichen Verkehrs rund um Augsburg fährt, durch die österreichische Bahn ist nun auch kartellrechtlich abgeschlossen. Das teilten die Unternehmen mit. Der Verkauf war bereits im vergangenen Jahr bekannt gegeben worden. Go-Ahead werde auch in Zukunft eigenständig agieren, man plane aber eine Zusammenarbeit, so die ÖBB. "Das Know-how der ÖBB bringt Vorteile für unsere Weiterentwicklung und damit auch Vorteile für unsere Fahrgäste und Auftraggeber“, so Fabian Amini, Chef von Go-Ahead Deutschland. Das Unternehmen wird sein bisheriges Management behalten und soll langfristig weiter wachsen. Go-Ahead fährt in Baden-Württemberg, seit zwei Jahren im Allgäu und seit einem Jahr in der Region Augsburg. Was Angebote und Verbindungen betrifft, ändert sich nichts, weil es dazu Verträge zwischen Freistaat und Go-Ahead gibt, auf die die Übernahme aber keine Auswirkungen hat. Möglich ist aber, dass es eine Umbenennung gibt. Details zum Unternehmensnamen und dem künftigen Markenauftritt - aktuell tragen die Triebwagen ein blau-weißes Farbkleid - wird es im ersten Halbjahr 2024 geben, kündigen die Unternehmen an. Dass es zu einer Umbenennung kommt, ist absehbar, nachdem der britische Mutterkonzern nach wie vor international unter diesem Namen aktiv ist.

