Augsburg richtet fünf „Willkommens-Kitas“ für Ukraine-Flüchtlinge ein

Die Stadt will ein niederschwelliges Kontaktangebot mit geringen Betreuungszeiten unter anderem für ukrainische Kinder anbieten, um Familien an Kitas heranzuführen.

Plus Augsburg schafft ein niedrigschwelliges Angebot in den Stadtteilen, um geflüchtete Familien an Kitas heranzuführen. Doch wo soll das Personal dafür herkommen?

Von Leonhard Pitz

Die Stadt will fünf sogenannte „Willkommens-Kitas“ einrichten. Durch diese niederschwelligen Angebote sollen Familien mit Startschwierigkeiten – vor allem ukrainische Geflüchtete – leichter den Weg in Kita-Angebote in Augsburg finden. In der Aussprache im Stadtrat ging es dabei auch um die Frage, ob genug Personal vorhanden sei.

