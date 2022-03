Augsburg

Ukraine-Krieg: Augsburger Helfer erleben "unfassbares Leid"

Plus Der Augsburger Simon Peinlich ist mit Freunden an die ukrainische Grenze gefahren, um Flüchtlinge abzuholen. Emotional war das für alle Beteiligten eine Herausforderung.

Von Andrea Wenzel

Simon Peinlich ist eigentlich Lehrer an der Mittelschule in Gersthofen, am vergangenen Wochenende wurde er aber für viele Menschen in der Ukraine zum Helfer in der Not. Zusammen mit zwölf Freunden und Bekannten sowie einer ukrainischen Dolmetscherin und einem ukrainischen Mittelsmann machte er sich am Freitag mit sechs Kleinbussen auf den Weg in die Slowakei an eine der Grenzen zum Kriegsgebiet. Er und sein Team brachten Hilfsgüter und boten 40 Menschen die Gelegenheit, mit den Kleinbussen nach Deutschland zu kommen. Das Vorhaben war gut geplant, aber es kam in den drei Tagen der Reise oft anders, als erwartet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

