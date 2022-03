Ukrainer kommen in Augsburg an: "Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend"

Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen in Augsburg an. Wie Bürger helfen können.

Allein in der ersten Stunde gingen 30 Anrufe ein. Das Telefon der Hotline steht kaum still. Die Stadt hat sie eingerichtet für Bürgerinnen und Bürger, die ihre Unterstützung für Ukraine-Flüchtlinge anbieten. Stadt und Hilfsorganisationen arbeiten auf Hochtouren. Es gibt Spendenaufrufe, Spendenkonten wurden eingerichtet. Auch die Stadtwerke reagieren mit einem Angebot. Kundgebungen und eine Infoveranstaltung sind geplant. Eine Übersicht.

Weil die Menschen aus der Ukraine zunächst ohne Registrierung einreisen dürfen, kann die Stadt bislang keine Zahlen nennen, wie viele bislang schon in Augsburg eintrafen. Wie es aus dem Sozialreferat heißt, kommen die meisten zunächst bei Bekannten unter. Generell böten viele Menschen Wohnraum an. Aus ganz Schwaben seien bislang 500 Angebote eingegangen. Darunter auch viele, in denen stehe, dass Privatpersonen in ihrer Wohnung ein Zimmer frei machen.

Augsburg hilft Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen

„Man kann es nicht anders sagen: Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend“, sagt Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU). Auch wenn man nicht gleich auf alle Angebote antworten könne, seien alle wichtig. Niemand könne wissen, wie viele Menschen kommen werden. „Wir richten gerade in der Verwaltung ein Team ein, das die Wohnungsangebote sichtet, um bei Bedarf reagieren zu können.“ Derzeit warte man auf die Entscheidung auf Bundes- und Landesebene, wie die Unterbringung der Geflüchteten zentral koordiniert werde. Man bereite sich auf alle Szenarien vor, so Schenkelberg. Im Fall des geschlossenen Pflegeheims Ebnerstraße etwa habe man beim Träger angefragt, ob er das Gebäude räumen würde.

Benötigt werden derzeit vor allem Geldspenden. Laut Michael Gebler, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen, gibt es für Flüchtlinge, die in Augsburg ankommen, genügend Kleidung. Der katholische Sozialdienst Augsburg SKM und das Freiwilligen-Zentrum Augsburg nehmen in Absprache mit der Ukraine-Koordinierungsgruppe der Stadt Hygiene-Wochen-Sets für Geflüchtete entgegen. Ein Kinder-Set sollte beinhalten: Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel, Waschhandschuh aus Baumwolle, gerne auch Zeichenmaterial. Für Frauen und Männer: Zahnbürste, Zahnpasta, Deoroller, Duschgel, und für Frauen zusätzlich Damenbinden, für Männer Einmalrasierer und Rasierschaum. Die Sets werden bis Freitag, 4. März, entgegengenommen beim SKM, Klinkertorstraße 12, 9-15 Uhr, im Georg-Beis-Haus, Stettinerstraße 5 + 7, 9 bis 21 Uhr und im Freiwilligen-Zentrum, Mittlerer Lech 5 a, 9 bis 13 Uhr, Donnerstag bis 18 Uhr.

Kundgebung und Podiumsveranstaltung am Freitag

Am Freitag findet um 18 Uhr eine Kundgebung des Ukrainischen Vereins, des Bündnisses für Menschenwürde und des Integrationsbeirats auf dem Rathausplatz statt. Danach wird um 19.30 Uhr zu einer Podiumsveranstaltung mit dem Titel „Krieg in der Ukraine. Information und Austausch zur aktuellen Situation“ in den Oberen Fletz des Rathauses eingeladen. Moderiert wird der Austausch von Professor Christoph Weller vom Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung an der Uni Augsburg. Am Samstag rufen die Augsburger Friedensinitiative (AFI) und weitere Organisationen zur Friedenskundgebung „Den Krieg in der Ukraine jetzt sofort beenden!“ um 11 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz vor der City-Galerie auf. Bei der Kundgebung seien keine nationalen Flaggen und Symbole erwünscht.

Die Stadtwerke bieten Geflüchteten aus der Ukraine eine kostenfreie Nutzung von Bussen und Straßenbahnen an. Als Fahrschein gelte ein Ausweisdokument aus der Ukraine oder sogenannte Null-Euro-Tickets der Deutschen Bahn (DB). „Mit diesem Angebot möchten wir den Menschen, die wegen des Krieges die Ukraine verlassen müssen, beistehen und zeigen, dass sie hier willkommen sind“, sagt Geschäftsführer Walter Casazza.

Wo Augsburger spenden können

"Ukrainehilfe – Augsburg hilft“: Empfänger: Stadt Augsburg, IBAN: DE33 7205 0000 0001 0604 82; BIC: AUGSDE77XXX, Stadtsparkasse Augsburg, Verwendungszweck: „Ukraine“.

Ukrainischer Verein Augsburg: Stichwort „Ukraine-Hilfe“, Bankverbindung: VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG, IBAN: DE 88 7209 0000 0001 9548 81, PayPal: ukr.augsburg@gmail.com, PayPal.Me: PayPal.Me/ukraugsburg.

