vor 50 Min.

Ukrainischer Bürgermeister bittet in Augsburg persönlich um Hilfe

Plus Die ukrainische Stadt Mykolajiw ist von Angriffen schwer gezeichnet. Ihr Bürgermeister bittet deshalb bei einer Städtepartnerschaft-Konferenz in Augsburg um Hilfe.

Von Fridtjof Atterdal

Der Bürgermeister der ukrainischen Stadt Mykolajiw, Oleksandr Senkewitsch, hat für zwei Tage Augsburg besucht. Was in anderen Fällen keine große Erwähnung wert wäre, ist für das Oberhaupt einer Stadt direkt an der Kriegsfront außergewöhnlich. Er nahm an der fünften deutsch-ukrainischen Partnerschaftskonferenz teil, die in diesem Jahr in Augsburg stattfand.

