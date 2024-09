Ulmer Straße: Tramgleise sind verlegt

Seit knapp zwei Monaten wird in der Ulmer Straße bereits gebaut. Nun gibt es Fortschritte zu verzeichnen: Inzwischen sind die neuen Straßenbahngleise verlegt. Auf insgesamt 930 Metern wurden Gleise neu gebaut und müssen jetzt nur noch in Beton eingebettet werden. Neben der Neulegung der Straßenbahntrasse werden außerdem Gas- und Wasserleitungen ausgetauscht. Hier kam es zu Schwierigkeiten. „In rund 1,5 Metern Tiefe haben wir beispielsweise tonnenschwere Betonfundamente gefunden, die wir erst einmal herausbrechen mussten, bevor wir die geplanten Arbeiten fortführen konnten“, erklärt Ulrich Binswanger, zuständiger Meister bei den Stadtwerken für die Baustelle in der Ulmer Straße. „Teilweise mussten die Betonfundamente von Hand abgebrochen werden, da sie unter anderem zum Schutz von Leitungen dienen und somit vorsichtig behandelt werden müssen. Das war mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden.“ Außerdem wurden Entwässerungskanäle gefunden, welche in den Plänen nicht eingezeichnet waren.

In den kommenden zwei Monaten (Baustellenende ist der 15. November) werden die Leitungsarbeiten fertiggestellt und die Oberfläche wiederhergestellt. Trotz Komplikationen liege man im Zeitplan, so die Stadtwerke. (jhoo)