Ulrichsjubiläum: Sieben Fakten, die Sie über den Bistumsheiligen kennen sollten

Bischof Ulrichs Leben gibt Anlass für ein Doppeljubiläum, das am Samstag gefeiert wird. Was man von Ulrich weiß, was nicht und wo man ihn noch treffen kann.

Am Wochenende feiert das Bistum Augsburg seinen Bistumspatron, Bischof Ulrich, mit einem Fest auf dem Augsburger Rathausplatz. Der Geistliche wird seit Jahrhunderten verehrt, nicht nur in der Stadt, in der er einst gewirkt hat. In Verbindung bringt man ihn vor allem mit der Schlacht auf dem Lechfeld, doch über Bischof Ulrich gibt es viel mehr zu wissen. Sieben Fakten, die ihn uns näherbringen.

1. Ein Jahr, zwei Gründe zum Feiern

Ulrich, der heutige Bistumsheilige, war von 923 bis 973 Bischof in Augsburg. Er starb am 4. Juli 973, also vor 1050 Jahren. Kein ganz rundes Jubiläum, zugegeben, dennoch hat das Bistum beschlossen, es zu feiern. Es gibt außerdem einen zweiten Anlass: Die Weihe Ulrichs zum Bischof fand 923 statt, sie liegt also 1100 Jahre zurück. Der aktuelle Bischof Bertram Meier hat das Festjahr unter das Motto "Mit dem Ohr des Herzens" gestellt. Begründung: Auch Bischof Ulrich habe "mit dem Herzen" gehört und sei auf die Nöte der Menschen eingegangen. Eine Fähigkeit, die einigen heute durch die hohe Anzahl an Nachrichten - darunter so drückende wie Corona-Krise und Ukraine-Krieg - verloren gegangen sei.

2. Bischof Ulrich, ein großer Geistlicher und Hüne

Geschichte verklärt, vor allem, wenn sie das Leben eines Geistlichen und Bischofs darstellt. Dennoch weiß man einiges über Ulrich: Dompropst Gerhard, ein Zeitgenosse, hat sein Leben unter dem Titel "Vita Sancti Uodalrici" (Das Leben des heiligen Ulrich) aufgeschrieben und liefert lebensnahe und detailgetreue Schilderungen, weiß Bistumshistoriker Thomas Groll. Andere Quellen verraten, dass Ulrich offenbar nicht nur ein großer Geistlicher im übertragenen Sinn war, sondern mit rund 1,80 bis 1,90 Metern Größe auch körperlich die meisten Zeitgenossen überragte (und damit offenbar auch beeindruckte). Darauf schließen lassen die noch erhaltenen Knochen seines Skeletts sowie liturgische Kleidungsstücke, die einst Ulrich gehörten und die erhalten sind. Ausgestellt sind diese Kleidungsstücke im Diözesanmuseum St. Ulrich und Afra sowie in der Heiltumskammer in der Kirche St. Ulrich und Afra.

In der Heiltumskammer in St. Ulrich und Afra findet man viele Gegenstände, die an Bischof Ulrich erinnern. Foto: Silvio Wyszengrad

3. Erst schwächlich, dann blitzgescheit

Wo Ulrich geboren wurde, ist unbekannt. Seine Familie hatte Besitz in Augsburg, Dillingen, Wittislingen (Landkreis Dillingen) und Sulmetingen (Kreis Biberach), überall dort könnte der spätere Bistumsheilige also geboren worden sein. Seine Familie gehörte dem alemannischen Adel an, es gab verwandtschaftliche Beziehungen zum sächsischen Königshaus. Als Säugling, schreibt Bistumshistoriker Groll in einem neuen Buch, sei Ulrich "ein schwächlicher Knabe" gewesen. Später habe sich sein Zustand gebessert, Ulrich war so blitzgescheit, dass seine Eltern für ihn die höhere geistliche Laufbahn anstrebten. So kam der junge Ulrich zu den Benediktinern nach St. Gallen; dem Wunsch der Mönche, in den Orden einzutreten, widersetzte er sich aber. Mit 18 kam er nach Augsburg zurück und war als Kämmerer des damaligen Bischofs tätig. Als dieser starb und ein Nachfolger von niedrigem Adelsstand folgte, zog sich Ulrich ins Privatleben zurück. Den neuen Bischof hielt er nicht für ebenbürtig, er wollte nicht für ihn arbeiten. Als wiederum dieser Bischof starb, wurde Ulrich zum Nachfolger berufen.

4. Mit Schwert und Stola gegen die Ungarn

Es war der 10. August im Jahr 955, als König Otto I. die Ungarn am schwäbischen Lechufer vernichtend schlug. Bischof Ulrich stand damals nicht auf dem Schlachtfeld. Warum also wird er mit diesem Kampf in Verbindung gebracht? Fakt ist: Ulrich übernahm als Bischof ein Bistum, das nach mehreren Ungarn-Einfällen weitgehend verwüstet war. Er ließ die Schäden am Dom reparieren und zur Sicherheit der Stadt anstatt der hölzernen Brustwehren eine Steinmauer bauen. 955 gab es einen erneuten Angriff der Ungarn. Bischof Ulrich soll damals mit dem Schwert in der Hand und anstelle einer Rüstung nur mit einer Stola bekleidet auf der Mauer gestanden und die Stadt verteidigt haben. Die Ungarn zogen sich zurück und wurden später auf dem Lechfeld besiegt. Ulrich blieb in der Stadt, beim Kampf am Lechufer aber fielen ein Bruder und ein Neffe des Bischofs.

In einem goldenen Schrein ruhen heute die Reliquien des heiligen Bischofs Ulrich. Foto: Annette Zoepf

5. Nicht Fleisch, sondern Fisch

In Abbildungen wird der heilige Ulrich oft mit einem Fisch in der Hand dargestellt. Für dieses Attribut gibt es eine nüchterne Erklärung - aber auch eine etwas blumigere Legende. Belegt ist, dass Ulrich bald nach seinem Tod wegen seiner Frömmigkeit und Tatkraft verehrt wurde. Diese Verehrung steigerte sich mit seiner Heiligsprechung im Jahr 993. Ob bei Fieber, Ratten- und Mäuseplagen, aber auch bei Sturmfluten und Überschwemmungen - viele Gläubige riefen den Heiligen an und baten um Beistand. Mit der Zeit wurde er zum Wetter, Reise- und Winzerpatron, bald schmückten Künstler Ulrichsdarstellungen mit dem Symbol des Fisches. Erst später entstand die Legende, ein Bote des bayerischen Herzogs hätte den Bischof in Misskredit bringen wollen. Ulrich hatte ihm in einer Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Stück Fleisch für den Heimweg mitgegeben. Der Bote wollte dies als Beweis verwenden, der Geistliche halte das Fastengebot nicht und esse auch freitags Fleisch. Als der das Stück Fleisch als Beweis auspackte, hatte es sich in Fisch verwandelt.

6. Hier kann man dem Bistumsheiligen noch heute begegnen

Nach seinem Tod wurde Bischof Ulrich auf eigenen Wunsch ohne Sarg in der Erde beigesetzt. Mehrere Bischöfe nach ihm ließen über dem Grab Kapellen und Kirchen errichten. 1764 wurden die Gebeine in einen bis heute verwendeten Rokokoschrein umgebettet. Die Grabkapelle ist von der Unterkirche aus zugänglich. Auch Museumsstücke mit Bezug zum Bistumsheiligen gibt es: Sowohl im Diözesanmuseum St. Ulrich und Afra als auch in der Heiltumskammer der Ulrichskirche finden sich verschiedene Gegenstände aus dem einstigen Besitz des Bischofs, darunter liturgische Gewänder, das Ulrichskreuz, der Ulrichskelch und mehr. Zahlreiche Kirchen tragen heute den Namen Ulrichs. Laut Bistumshistoriker Thomas Groll waren der Diözese Augsburg bereits Anfang des 20. Jahrhunderts 33 Pfarr-, 17 Filialkirchen und vier Kapellen mit dem Patrozinium St. Ulrich bekannt. Auch in anderen Diözesen gibt es Gotteshäuser und Altäre, die dem Augsburger Bistumsheiligen geweiht sind. Im Brunnen vor dem Augsburger Dom sind Bischof Ulrich hoch zu Ross sowie die beiden anderen Bistumsheiligen, Bischof Simpert und die heilige Afra, verewigt.

Vor dem Augsburger Dom ist Bischof Ulrich hoch zu Ross verewigt, die beiden anderen Figuren stellen die zwei weiteren Bistumspatrone Simpert und Afra dar. Foto: Ulrich Wagner

7. Nach 1000 Jahren wieder auf Reisen

Der Schrein mit den Gebeinen des Bistumsheiligen verließ im Jahr 2015 aus Anlass der Ulrichswoche zum ersten Mal nach 1000 Jahren die Stadt Augsburg. Für einen Tag wurde er damals in die Abteikirche Ottobeuren gebracht. Ziel der "Reise" war, das Bistum stärker in die Wallfahrtswoche einzubeziehen, denn auch der Geistliche war zu seinen Lebzeiten viel im Bistum unterwegs gewesen. Traditionell pilgern in der Ulrichswoche tausende Gläubige aus dem ganzen Bistum zum Grab Bischof Ulrichs in der Ulrichsbasilika. Höhepunkt der Wallfahrtswoche ist jedes Jahr am 4. Juli das Pontifikalamt zum Hochfest des Bistumsheiligen, der am 4. Juli 973 gestorben war.

Info: Die Diözese Augsburg feiert das Ulrichsjubiläum am Samstag, 8. Juli, mit einem großen Fest (10 bis 14 Uhr) auf dem Augsburger Rathausplatz. Viele Einrichtungen aus dem Bistum präsentieren sich an Ständen, es gibt ein Bühnenprogramm und ein Gespräch zwischen Bischof Bertram Meier und Oberbürgermeisterin Eva Weber. Um 12 Uhr können Kinder ihre Bitten an den heiligen Ulrich mit Luftballons in den Himmel steigen lassen. Am Sonntag schließt sich um 10.30 Uhr ein Gottesdienst der Nationen an. Bis zum 3. August läuft im Diözesanmuseum eine Bilderbuch-Ausstellung für Kinder unter dem Motto "Ulrichs Fisch". Ab 6. Oktober widmet sich eine Sonderschau dann den Ulrichskreuzen, die seit rund 500 Jahren Tradition haben.