Umfrage: Welche Urlaubspläne haben junge Menschen aus Augsburg?

Viele sehnen sich schon nach dem Sommer, andere dagegen denken auch noch ans Skifahren. Wir haben uns umgehört, welche Urlaubspläne jüngere Augsburger für die kommenden Monate haben.

Noch ist der Sommer gefühlt weit entfernt - zumindest, wenn man sich das aktuelle Wetter anschaut. Viele Augsburgerinnen und Augsburger haben deswegen ihren Urlaub bereits geplant. Viele möchten dem hiesigen Wetter entfliehen, das zeigt auch die hohe Nachfrage in den Augsburger Reisebüros. Wir waren im Stadtgebiet unterwegs und haben uns umgehört, welche Urlaubspläne Passantinnen und Passanten haben.

Vilis Šustickas, 19, Augsburg:

Vilis Šustickas: "Für den Urlaub ist es mir wichtig eine neue Kultur und neue Leute kennen zu lernen..." Foto: Elias Kern

"Ich fahre im März für zweieinhalb Wochen nach Indonesien. Auf diesen Urlaub freue ich mich besonders, weil ich noch nie außerhalb von Europa Urlaub gemacht habe. Außerdem ist mir die Entspannung wichtig, da die Situation mit dem Krieg in der Ukraine und Corona in den letzten Jahren bedrückend war. Da will man eigentlich schon gar keine Nachrichten mehr lesen. Für den Urlaub ist es mir wichtig eine neue Kultur und neue Leute kennenzulernen und falls möglich auch neue Hobbys zu finden. Auf den Sommer freue ich mich schon, allerdings habe ich den Winter nicht so kalt empfunden, da ich gebürtig aus Litauen komme und die Winter dort schlimmer sind."

Emanuel Schmid-Martinez, 25, Augsburg:

Emanuel Schmid-Martinez: "Ich fühle mich dort einfach wohl, weil der Service und das Wetter vor Ort besonders gut sind." Foto: Elias Kern





"Ich fliege über Pfingsten für zehn Tage in die Türkei. Die Türkei ist sehr schön und preiswert, deswegen fliege ich seit vier Jahren dorthin, also auch in das gleiche Hotel. Ich fühle mich dort einfach wohl, weil der Service und das Wetter vor Ort besonders gut sind. Zudem gefallen mir die Kultur und das Essen. Der Urlaubsort bietet einfach alles, was ich mir von einem Urlaub erwarte und man kann sich gut auf den Sommer in Deutschland einstimmen, da es dort schon ein wenig wärmer ist. Darauf freue mich auch am meisten, da mich der Winter dieses Jahr sehr gestört hat. Es ist ja nach wie vor sehr kalt."

Urlaubspläne: Die Augsburger wollen der Kälte entkommen

Michaela Drews, 26, Augsburg:

Michaela Drews: "Ich freue mich sehr auf den Urlaub und hoffe, dass alles klappt." Foto: Elias Kern





"Ich fahre Anfang September für zehn Tage in die Toskana. Wir sind dieses Jahr eine Gruppe von 14 Leuten und reisen mit dem Auto an. Unsere Unterkunft haben wir bereits über Airbnb gebucht. Die Anlage hat uns überzeugt, da sie genug Platz bietet und Hunde erlaubt sind, was eine Voraussetzung für uns war. In der Toskana waren wir schon öfter, allerdings noch nie mit einer so großen Gruppe. Ich freue mich sehr auf den Urlaub und hoffe, dass alles klappt. Für die nächsten Jahre habe ich mir überlegt, den Urlaub vielleicht mal in den Wintermonaten zu planen, um dem Winter hier zu entkommen."

Nina Gröbmiller, 22, Augsburg:

Nina Gröbmiller:"...freue ich mich sehr auf den Urlaub, vor allem, weil es hier im April vermutlich immer noch sehr kalt sein wird" Foto: Elias Kern





"Für mich geht es im April für zehn Tage nach Barcelona. Die Vorfreude ist riesig, weil ich noch nie in Barcelona war und die Stadt ja sehr schön sein soll. Für meinen Freund und mich - wir werden zu zweit fahren -, ist das unser vorgezogener Sommerurlaub. Ich freue mich sehr auf den Urlaub - vor allem, weil es hier im April vermutlich immer noch sehr kalt sein wird. Da kommt die Auszeit wirklich sehr gelegen."

Stefan Beißer, 38, Augsburg:

Stefan Beißer: "Auf den Urlaub freut man sich natürlich immer, vor allem, wenn sich der Winter hier so in die Länge zieht und der Frühling auf sich warten lässt." Foto: Elias Kern





"Da ich Vater bin, muss ich mich nach den Schulferien richten. Deswegen fahren wir in den Osterferien nach Tirol auf eine Hütte. Vielleicht kann man ja sogar noch Skifahren. Im Sommer fahren wir dann ziemlich sicher nach Italien. Gebucht haben wir aber noch nichts. Wir fahren mindestens an den Gardasee, aber, falls möglich, gerne auch noch weiter in den Süden. Wir sind gerne in Italien und waren auch schon öfter dort - ist ja ein Klassiker. Auf den Urlaub freut man sich natürlich immer, vor allem, wenn sich der Winter hier so in die Länge zieht und der Frühling auf sich warten lässt."