Umweltverbände wehren sich gegen Wasserkraftwerk am Lech

Plus Im Februar fiel der Startschuss für die Genehmigung von "Licca liber". Uniper überlegt weiterhin, ein Wasserkraftwerk am Lech zu bauen. Dagegen formiert sich Widerstand.

Von Jonas Klimm

Geht es nach den Umweltverbänden, soll das Renaturierungsprojekt "Licca liber" möglichst schnell anlaufen. Nach zehnjähriger Vorbereitungszeit fiel Ende Februar der Startschuss für die Genehmigung des Jahrhundertprojekts am Lech im Stadtwald. Der Lech soll auf rund zehn Kilometern Fließstrecke zwischen Mandichosee und Hochablass umgestaltet und deutlich breiter werden, Nebenarme und eine Aulandschaft ausbilden können. Der Energieerzeuger Uniper überlegt jedoch weiterhin, ein Wasserkraftwerk am Lech zu bauen. Zuletzt hieß es von Uniper, man sei dabei, die Antragsunterlagen zu erarbeiten. Umweltverbände protestieren gegen das Vorhaben.

Insgesamt gibt es aktuell sechs Schwellen auf der vorgesehenen Fließstrecke. Vier von ihnen sollen im Zuge von Licca liber komplett verschwinden. Die Befestigung auf Höhe des Auensees bleibt zwar bestehen, soll Fischen aber künftig in Form einer Rampe den Aufstieg ermöglichen. Hier will Uniper sein Kraftwerk bauen. Und hier wollen die drei großen bayerischen Umweltschutzverbände, Bund Naturschutz (BN), der Landesfischereiverband (LFV) und Landesbund für Vogelschutz (LBV) am Donnerstag Einigkeit gegen die Pläne von Uniper demonstrieren. "Wir stehen an einem Teil des Flusses, an dem wir nicht dachten, jemals wieder kämpfen zu müssen", sagt BN-Landesvorsitzender Richard Mergner. Ein mögliches Kraftwerk würde Strom für 5000 Haushalte liefern. "Die Energieausbeute steht in keinem Verhältnis zu dem Schaden, der für Licca liber entstehen würde", so Mergner. "Wir fordern, dass Markus Söder und Thorsten Glauber dem Vorhaben die rote Karte zeigen."

