Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Hochzoll ein

Bislang Unbekannte sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Augsburg-Hochzoll eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sie sich zwischen 16.15 und 18.20 Uhr Zutritt zu dem Gebäude in der Alpspitzstraße. Die Täter entwendeten dabei mehrere Gegenstände.

Polizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus in Augsburg-Hochzoll

Nach Polizeiangaben wird der Beuteschaden derzeit noch geklärt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Nun laufen Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 melden. (kmax)