Unbekannte Person zündet Schrottauto an

Am Freitag setzte ein bislang unbekannter Täter ein Fahrzeug in der Simpertstraße in Brand, welches ohne Kennzeichen dort stand. Nach Auskunft der Polizei musste die Feuerwehr zweimal ausrücken. Ob ein Zusammenhang besteht, wird ermittelt.

Zwischen 0.40 Uhr und 1.40 Uhr entzündete der unbekannte Täter das Schrottfahrzeug auf bisher nicht bekannte Weise. Es entstand dabei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei und die Berufsfeuerwehr löschten das Auto.

Nachdem die Rettungskräfte abgerückt waren, stand das Auto eine Stunde später wieder in Vollbrand, so die Polizei. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug erneut. Ob hier eine erneute Brandstiftung der Grund war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gesucht.