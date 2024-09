Unbekannte stehlen E-Bikes

Diebe haben es in Augsburg auf E-Bikes abgesehen. Ein Diebstahl geschah in Haunstetten im Zeitraum von Samstag, 19 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr am Mittleren Lechfeldweg. Dort hat ein Unbekannter laut Polizei ein grau/rotes E-Bike der Marke Conway aus einer Tiefgarage entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 0821/323-2710 entgegen.

Ein weiterer Fall ereignete sich in Lechhausen im Kaspar-Reiter-Weg in der Zeit von Donnerstag, 14 Uhr bis Sonntag, 18 Uhr. Dort wurde ein abgesperrtes schwarzes E-Bike der Marke Pegasus gestohlen. Der Beuteschaden beläuft sich hier ebenfalls auf einen mittleren vierstelligen Betrag. (ina)