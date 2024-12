Unbekannte stehlen E-Scooter eines 16-Jährigen an einer Realschule

Bislang Unbekannte haben am vergangenen Sonntag den E-Scooter eines 16-Jährigen in der Eschenhofstraße entwendet. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug von 17.15 bis 21 Uhr an einem Fahrradständer nahe einer Realschule abgestellt. Als der 16-Jährige zurückkam, war der E-Scooter nicht mehr da.

Unbekannte stehlen E-Scooter in Augsburg-Oberhausen an Realschule

Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (kmax)