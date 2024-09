Unbekannte stehlen zwei Fahrräder

Drei bislang Unbekannte haben am Donnerstag in der Gögginger Straße zwei Fahrräder entwendet. Ein Passant beobachteten das Trio nach Angaben der Polizei dabei, wie sie sich an den Fahrrädern zu schaffen machten. Als er die drei Unbekannten darauf ansprach, flüchteten sie mit zwei Fahrrädern. Einer der Unbekannten trat bei der Flucht nach dem Passanten. Verletzt wurde er dadurch nicht. Die zwei Männer und eine Frau werden wie folgt beschrieben. Unbekannter 1: männlich, etwa 40 Jahre, grau gekleidet. Er trug eine Cappy und hatte einen Rucksack bei sich. Unbekannter 2: männlich, etwa 40 Jahre. Unbekannte 3: weiblich, etwa 40 Jahre alt. Der entstandene Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und versuchter Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (gau)

